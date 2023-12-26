Manavgat Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu Huzurevi'nde Mini Konser Düzenledi

Manavgat Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu, 2024 yılına girmeye sayılı günler kala Manavgat Belediyesi Huzurevi'ndeki büyükleri ziyaret ederek mini konser düzenledi.

Manavgat Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu Şef i Onur Gök ve ekip arkadaşları, Manavgat Belediyesi Huzurevi büyüklerine yeni yıl öncesinde yalnız bırakmadı.

Şef Onur Gök ve koristler, tüm büyüklerle sohbet etti, onların sevdiği türküleri hep bir ağızdan söyledi. Koça çınarlar, "Konyalım", "Bahçe Duvarından Aştım", "Kesik Çayır", "Karam", "Yazımı Kışa Çevirdin" gibi dillere pelesenk olan eserleri dinlerken unutulmaz anlar yaşadı.

Büyükler, Manavgat Belediyesi ekiplerinin kendilerine her zaman destek ve moral verdiğini belirterek, başta Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen olmak üzere tüm belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Huzurevi'nde konaklayan büyüklerin kendileri için oldukça önemli olduğunu vurguladı. Başkan Şükrü Sözen, "Türk Halk Müziği topluluğumuz, yeni yıl öncesinde büyüklerimizi ziyaret ederek onlara destek ve moral verdi. Eli öpülesi büyüklerimizi mutlu ve huzurlu görmek bizlerin gözlerini yaşartıyor. Onlar iyi ki varlar. Koro şefimiz Onur Gök ve tüm koristlerimize bu anlamlı ziyaretlerinden dolayı yürekten teşekkür ediyorum. Tüm büyüklerimize de sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum" dedi.