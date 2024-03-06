Kütahya Ahteri İmam Hatip Ortaokulunda 'Askıda Ekmek' Uygulaması Başlatıldı
Kütahya Ahteri İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri, öğrencileri ve velileri tarafından başlatılan 'Askıda Ekmek' uygulaması, Ramazan ayı boyunca devam edecek. Yardımda bulunmak isteyen aileler, okul yakınındaki ekmek fırınına giderek katkıda bulunabilir ve ihtiyaç sahibi aileler de fırına gidip ekmek veya pide alabilirler.
Kütahya Ahteri İmam Hatip Ortaokulunda öğretmen, öğrenci ve veliler tarafından ekmek fırınında "Askıda Ekmek" uygulaması başlatıldı.
Öğretmen, öğrenci ve hayırsever velilerin destekleriyle okul yakınındaki ekmek fırınında başlattıkları "Askıda Ekmek" uygulamasını Ramazan ayı boyunca devam ettirmek istediklerini söyleyen Okul Müdürü Kazım Gündüz," Yardımda bulunmak isteyen ailelerimiz fırına gidip katkıda bulunabilirler. İhtiyacı olan ailelerimiz fırına gidip ekmek, pide alabilirler" dedi. - KÜTAHYA