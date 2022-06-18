Kucaklarında Çocuklarıyla Mezun Oldular

MUHAMMET FATİH BAŞCI

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde 2021-2022 akademik yılını başarıyla tamamlayan yaklaşık 8 bin öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi. Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerden Osman ve Derya Zeybek çifti kucaklarında çocuklarıyla mezuniyet sevinci yaşadı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) 2021-2022 akademik yılı mezuniyet töreni coşkulu bir şekilde düzenlendi. Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerden Osman ve Derya Zeybek çifti, MAKÜ İstiklal Stadyumu'nda düzenlenen mezuniyet törenine 3 yaşındaki çocuklarıyla geldi.

Kaçarak evlendiklerini ve hayat şartlarının zorlamasından dolayı okumaya karar verdiklerini belirten Derya Zeybek, "'Okulu kazanamaz' dediler okulu kazandık. 'Mezun olamaz, okulu bırakır gelir' dediler. Mezun olduk ve ben bunu kızımla başardım." dedi.

Spor Bilimler Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü öğrencisi Derya Zeybek şunları söyledi:

"Denizli'de lise son sınıfta eşimle tanıştık. Kaçarak evlendik. Biz ilk başta okumayacaktık ama hayat şartları çok zorladı, eşimle beraber okumaya karar verdik. Dedik ki; BESYO'ya hazırlanalım. Beden Eğitimi öğretmeni oluruz, antrenör oluruz. Daha sonra beraber kurslara gittik, hazırlandık. Bize ilk başta 'okulu kazanmaz' dediler. Okulu kazandık. Bu sefer 'mezun olamaz, okulu bırakır gelir' dediler. Mezun olduk ve ben bunu kızımla başardım. Çok mutluyum, bugün mezuniyet günüm. İnşallah atanmakta nasip olur. Bu sefer de 'atanamaz' diyorlar ama atandıktan sonra yine buradayım. En büyük desteği ailemizden gördük. Benim ailem; kızım kaçtı, hata yaptı diyerek beni yalnız bırakmadılar. Her zaman arkamda oldular. Eşimin ailesi de sağ olsunlar her zaman arkamızdaydı."

ANKA / Yerel