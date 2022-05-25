Köylerindeki okulun ihtiyaçlarını karşılamak için yaptıkları gözlemeleri sattılar - Haberler

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Köylerindeki okulun ihtiyaçlarını karşılamak için yaptıkları gözlemeleri sattılar

İhlas Haber Ajansı - Asım Çapacı - Yerel
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Köylerindeki okulun ihtiyaçlarını karşılamak için yaptıkları gözlemeleri sattılarNEVŞEHİR Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde kadınlar, köylerindeki okulun ihtiyaçları için yaptıkları gözlemeleri sattı.

Köylerindeki okulun ihtiyaçlarını karşılamak için yaptıkları gözlemeleri sattılar

NEVŞEHİR Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde kadınlar, köylerindeki okulun ihtiyaçları için yaptıkları gözlemeleri sattı.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Topaç Köyü'nde bulunan Topaç Köyü Ortaokulu yılsonu şenliği düzenledi. Şenlikten elde edilecek gelirin okulunun ihtiyaçlarında kullanılacağını duyan kadınlar okul bahçesinde yaptıkları gözlemeleri katılımcılara satarak gelir elde etti. Etkinliğe katılan Acıgöl Kaymakamı Emine Karataş Yıldız, öğrenciler tarafından açılan resim sergisini de gezdi. Kaymakam Yıldız yaptığı açıklamada, "Açılan bu etkinliğimiz diğer köylere de örnek teşkil ediyor. Bu tür etkinliklerimizde öğrencilerimiz ve velileri tarafından yapılan ürünler sergileniyor. Sergi sonunda da bu ürünler satılıyor. Toplanan paralarda okullarımıza gelir oluyor ve okullarımızın giderlerinde kullanılıyor" dedi.

Özel öğrenci Yaşarcan Karadaş'ın yaptığı resmi beğenen Kaymakam Yıldız, öğrenci ile resim hakkında bir sürede sohbet etti.

İhlas Haber Ajansı / Asım Çapacı - Yerel

Genel, Yerel, Haberler

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