Konyaaltı Belediye Başkanı Esen'den İki Yeni Kreş ve Etüt Merkezi Müjdesi

Konyaaltı Belediyesi kreşlerinde eğitim gören öğrenciler, belediye önünde gerçekleştirilen törende mezuniyet sevinci yaşadı. Biri kampüs şeklinde olmak üzere iki kreş ve bin kişi kapasiteli etüt merkezi temeli atacaklarının müjdesini veren Başkan Semih Esen, bir çocuğa verilecek en güzel hediyenin, mutlu bir çocukluk ve iyi bir eğitim olacağını söyledi.

Konyaaltı Belediyesi'nin Uncalı, Gürsu ve Toros Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevleri'nden, 6 yaş grubu öğrencileri mezun olma sevinci yaşadı. Konyaaltı Belediyesi önünde gerçekleştirilen mezuniyet törenine, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, başkan yardımcıları ve öğrencilerin aile ve yakınları katıldı.

Mezuniyet töreni için birbirinden renkli gösteriler hazırlayan minikler, sergiledikleri performansla kendilerini seyretmeye gelenlere keyifli anlar yaşattı. Mezuniyet töreni sonunda karnelerini alan öğrenciler, hep birlikte keplerini fırlatarak mezuniyet coşkusunu doyasıya yaşadı.

"HURMA KREŞİMİZİ AÇIYORUZ"

Mezuniyet töreni öncesinde konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, öğretmenlerin, bir çocuğa verilecek en güzel hediyenin mutlu bir çocukluk ve iyi bir eğitim olacağı bilinciyle bu seneyi geçirdiğini söyledi. Başkan Esen, öğretmenlerin, çocukları gözlerinden bile sakınarak, onların güzel ve gelişmiş yeteneklerini mezuniyet töreninde kendileriyle buluşturduğunu belirtti. Geçen yıl yapılan törende, Hurma Kreşi'nin temelinin atılacağı müjdesini verdiğini hatırlatan Esen, Hurma Kreşi'nin inşaatının ve iç dekorasyonunun bittiğini ve ön kayıt kabul edecek noktaya gelindiğini açıkladı.

"YENİ KREŞLERİN TEMELLERİ ATILIYOR"

Geçen yıl konuştuklarının önemli bir kısmını bu yıl gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Esen, 250 öğrenci olan kreş kapasitesini, geçen yıl açılan Toros Kreşi'yle 350, önümüzdeki günlerde açılacak olan Hurma Kreşi'yle de 500 öğrenciye çıkarmanın sevincini yaşadığını söyledi. Yakın zamanda iki mahalleye daha kreş temeli atacaklarının da müjdesini veren Esen, bir kreşin Siteler, Uncalı ve Mollayusuf mahallelerine yakın bir konumda, hemen hemen bütün Konyaaltı'na hizmet verebilecek bir noktaya yapılacağını belirtti. Yakın zamanda temeli atılacak olan bu kreşin, 450 öğrenci kapasitesine sahip ve okul öncesi eğitimin en iyi şekilde yapılacağı bir kampüs şeklinde olacağını kaydeden Esen, "Türkiye'de örneğinin çok az olduğunu düşündüğüm bu projeyi de inşallah seneye bu zamanlar bitirip, yine buradan, bitirdiğimizin müjdesini vereceğiz" dedi.

BİN ÖĞRENCİ KAPASİTELİ ETÜT MERKEZİ

Kreş konusunun önemini sıkça vurgulayan Başkan Esen, sadece kreş kampüs ile yetinmeyeceklerini, yine önümüzdeki günlerde Liman Mahallesi'nde merkezi bir noktaya 150 öğrenci kapasiteli bir kreşin daha temelini atacaklarını ve yine önümüzdeki yıl yapılacak mezuniyet töreninde, o kreşin de açılmak üzere olduğunun müjdesini vermek istediğini söyledi.

Çocukların eğitiminin yalnızca okul öncesinden ibaret olmadığını da belirten Esen, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Eğitimle ilgili olduğu için bir müjdeyi daha vereyim. Yine önümüzdeki günlerde temelini atacağımız ve kısa zamanda bitirip önümüzdeki sene hizmete açacağımız bir Etüt Merkezimiz olacak. Bugün bir üniversite hazırlık dershanesinin fiyatı tahmin ediyorum 30 bin lira civarında. Biz burada bin öğrenci kapasiteli bir etüt merkezi yapacağız ve en iyi özel eğitim kurumlarındaki standartlara göre yapacağız. Havalandırması, aydınlatması, sınıf genişliği, kafeteryası, kütüphanesi, sosyal alanları, her şeyiyle güzel bir eğitim tesisi olacak. ve bizim amacımız orada bir yıl boyunca 500 öğrencimize lise hazırlık, 500 öğrencimize de üniversite hazırlık dersi vermek olacak. Bunu da öğrencilerimize ücretsiz olarak yapacağız. Önümüzdeki sene yapacağımız törende inşallah bu sözlerimizin tamamını yerine getirdiğimizin müjdesini burada vereceğiz.

Tüm güzellikler sizinle olsun. Fedakarca çalışan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın da gözlerinden öpüyorum. Yolumuz açık olsun. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum."

ANKA / Yerel