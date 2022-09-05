Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konser izleyicileri uyuşturucu ile mücadele konusunda bilgilendirildi

Yerel Haberler

Konser izleyicileri uyuşturucu ile mücadele konusunda bilgilendirildi Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Tavşanlı ilçesinde sanatçı Atiye'nin konseri izleyicilerine uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde bilgilendirme yapıldı.

Konser izleyicileri uyuşturucu ile mücadele konusunda bilgilendirildi

KÜTAHYA - Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Tavşanlı ilçesinde sanatçı Atiye'nin konseri izleyicilerine uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde bilgilendirme yapıldı.

Konuyla ilgili Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi Büro Amirliğimizce İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu tarafından hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi Anne", "Narkorehber" ve "UYUMA" projelerinin tanıtımı çerçevesinde Tavşanlı ilçesi Cumhuriyet meydanında sanatçı Atiye'nin konserinde yapılan etkinlikte yaklaşık 5 bin kişiye ulaşılmıştır. Konser etkinlik alanında "Narkonokta" ve "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi çerçevesinde 500 kişiye broşür dağıtılarak farkındalık oluşturulmuştur" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Tuna İşleyen - Yerel

Narkotik Atiye Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title