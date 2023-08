Konak, Kadıköy ve Çankaya Belediyelerinden 'Afet Kardeşliği' Protokolü

Konak, Kadıköy ve Çankaya Belediyeleri arasında, olası afet durumlarında dayanışmayı ve iş birliğini artırmak amacıyla Afet Kardeşliği Protokolü imzalandı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Bugün yapılan çalışma belediyemiz için, partimiz için çok önemli bir çalışma. Belediyelerin afet, enerji, iklim konularında beraber çalışmaları çok önemli" dedi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 24. yılında Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile birlikte bir protokole imza attı.

Türkiye'de bir ilk olan ve olası afet durumlarında dayanışmayı ve iş birliğini artırmak amacını taşıyan protokolün, İstanbul Kozyatağı'ndaki Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı'nda gerçekleştirilen imza törenine; CHP Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Akın ve Eren Erdem ile Şişli Belediye Başkanı Muarrem Keskin de katıldı.

Atılan imzalarla Konak, Kadıköy ve Çankaya Belediyeleri afet öncesi ve sonrasına ilişkin tüm faaliyetlerde ortak çalışmalar yürütecek. Olası afetlerde arama-kurtarma takımları, gezici aşevleri, mobil fırınlar, ikram araçları gibi tüm teknik ekip ve ekipmanlarıyla birbirleriyle tam dayanışma içerisinde hareket edecek.

Afet İş Birliği ve Dayanışma Protokolü İmza Töreni'nde konuşan CHP Balıkesir Milletvekili ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, imzalanan protokolün hem Türkiye'ye hem de Avrupa'ya örnek olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Depremden belirli bir süre geçiyor ve her şey unutuluyor. İşte bunları unutmayan, gelecekte oluşabilecek her türlü afetlere karşı işbirliği yapmayı düşünen sosyal demokrat Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarımızın değerini hepimizin bilmesi lazım. Türkiye'ye örnek hatta Avrupa'ya örnek. Öncülüğünden dolayı Kadıköy Belediye Başkanımızı, Şerdil Başkanımızı da kutluyorum. Üç belediye başkanımızın, ortaya koyduğu bu siyasi akrabalık sonsuza kadar devam edecek. Bu örneğin diğer belediyelere, her tarafa yayılması şart. Kardeş belediyeciliğin daha da ötesine çıkarak ileride zor zamanlarda buluşup bunu bir protokole bağlamak isteyen üç tane yiğit belediye başkanımız buna öncülük etti. Biz bunun artarak devam ettireceğiz."

Başkan Batur, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, yaşanan son depremler sonrasında Konak Belediyesi'nin yaptığı çalışmaları aktardı. İzmir'in de bir deprem bölgesi olduğunu ve aktif fayların bulunduğunu ifade eden Başkan Batur 30 Ekim depreminde yaşananları hatırlattı. 6 Şubat depremleri sonrası Konak Belediyesi'nin bölgede yaptığı çalışmaları da anlatan Başkan Batur, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, afet anında dayanışma ve kardeşliğin nasıl yaşandığını, yerel yönetim ağının nasıl yönetileceğini gösterdiler. Bugün yapılan çalışma belediyemiz için, partimiz için de çok önemli bir çalışma. Belediyelerin afet, enerji, iklim konularında beraber çalışmaları çok önemli. 12 Nisan 2023 tarihinde belediyemiz bünyesinde Konak Afet Merkezi kurulmasına karar verdik, aynı tarihte patentini aldık. Ekiplerimiz ilk eğitimlerini tamamladı. Bunu AFAD ve AKUT ile birlikte gerçekleştiriyoruz ve tam bir profesyonel ekip yetiştirdik. KAM timimiz için tüm ekipmanlar hazırlandı. Bu arada Sivil Savunma Birimi Konak Afet Merkezini de hizmete soktuk. Malzeme depoları, lojistik merkezi hazırladık. Yaşanacak bir afette kendi alanlarımız içinde lojistiği sağlayacak depomuz mevcut. Çadır kentler kurabilecek, lojistik merkezi olarak kullanılabilecek, yeni inşa ettiğimiz alanları belirledik ve afete hazır hale getirdik. Günde bin 200 kişiye sıcak yemek dağıtma kapasitesine sahip mobil mutfak yapım çalışmaları tamamlamak üzere. Ayrıca afet durumları için de 52 aracımız hazır."

Törene ev sahipliği yapan Başkan Odabaşı da koordineli çalışmanın önemine dikkat çekerek, şunları dile getirdi:

"Sadece masa üzerinde fikir alışverişleri değil, somut adımlarda da birbirimize destek olacağız, diğer belediyelere de örnek olacağız. 17 Ağustos 1999, o gün yaşanan tüm acılara rağmen gelecek kuşaklarımız için bir milat, çok önemli bir fırsat olabilirdi. Ancak bu fırsatı nasıl kaçırdığımızı, almamız gereken derslerin neredeyse hiçbirini almadığımızı 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremler ile birlikte acı bir şekilde gördük. Ancak 6 Şubat Depremi'ne dair söyleyeceğim çok önemli bir şey var: o da ne kadar hazırlıklı olursak, ne kadar koordinasyon içerisinde ve bir arada olursak o kadar yurttaşımızın canını kurtarabileceğimiz gerçeğidir. Kadıköy Belediyesi olarak bugüne dek depreme dair yaptığımız bütün çalışmalarımızı sizlerle paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyacağımızı bilmenizi isterim. Bugün protokolümüzü imzaladığımız Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı'ndan Afet Gönüllüleri projemize; çocuklarımıza afet bilinci kazandırdığımız 'Bir Afet Masalı Müzikali'nden Bireysel Afet Bilinci Eğitimimize, Gezici aşevimiz/mobil fırınımız ve mobil ikram araçlarımızdan 'Mahallemde Deprem Gerçeğini Konuşuyoruz' toplantılarımıza, Beton ve Zemin Laboratuvarımızdan yeni kurmuş olduğumuz Afet İşleri Müdürlüğü'ne dek bütün çalışmalarımızı sizlerle en ince ayrıntısına dek paylaşmaya hazır ve istekliyiz."

Başkan Taşdelen ise dayanışma ve işbirliği protokolünün tüm Türkiye'ye örnek olması gerektiğini belirttiği konuşmasında şu sözlere yer verdi:

"Bu sadece Türkiye'de bir ilk değil Avrupa'da da bir ilk. Benzer şekilde yerel yönetimlerin afet ve deprem noktasında bir araya gelip böyle bir protokolü imzalaması tek örnek. Çok kıymetli. Bugün Şerdil Başkanımız bizi gezdirdi, tanıttı. Çok hızlı bir şekilde biz de mobil mutfak, tırlarımız için gerekli olan işlemleri gerçekleştireceğiz. Afet İşleri Müdürlüğü'ne bağlı arama kurtarma ekiplerimiz Kadıköy'e gelecekler ve burada eğitim alacaklar. Yani bu işbirliği, sadece kağıt üzerinde kalmayan tüm Türkiye'ye örnek olan bir işbirliği haline el birliğiyle gelecek."