Koçarlı Deve Güreşi Festivalinde Devenin Kamyonetin Kasasına Binmesi

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde gerçekleşen Koçarlı 9. Deve Güreşi Festivalinde rakibinden kaçan bir deve, güreş alanında beliren kamyonetin kasasına binerek ilginç anların yaşanmasına neden oldu.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde gerçekleşen Koçarlı 9. Deve Güreşi Festivalinde ilginç bir görüntü yaşandı. Rakibinden kaçan devenin bir anda güreş alanında beliren kamyonetin kasasına binmesi ilginç anların yaşanmasına neden oldu.

Yeniköy Güreş Arenasında gerçekleşen Koçarlı Geleneksel Deve Güreşlerine Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden 130 deve katılırken, develer kıran kırana mücadele ederek rakibini yenmeye çalıştı. Zaman zaman rakibinden kaçan develer izleyicilere doğru koşarak heyecanlı dakikalara sahne oldu.

Kaçan deve kamyonetin kasasına yöneldi

Arenada güreşlerin devam ettiği sırada güreşleri izlemeye gelen bir vatandaşın olduğu tahmin edilen kasası eşya dolu kamyonet bir anda develerin güreş alanına daldı. Güreşler esnasında karşı yola geçmek için güreş arenasını geçtiği düşünülen kamyonetin kasasına, rakibinden kaçarak koşmaya başlayan deve bir anda ön iki ayağı ile binerek aracın arkasını çökertti. Devenin bir anda kasasında olduğunu fark eden kamyonet sürücüsü gaza basarak devenin inmesini sağlarken o anlar fotoğraflara yansıdı. - AYDIN