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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çiftçilere Yüzde 50 Hibeli Gübre Desteği Başvuruları Sonuçlandı

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere yönelik yüzde 50 hibeli katı organomineral taban gübresi desteği başvurularının sona erdiğini duyurdu. Başvuruları kabul edilen çiftçilere gübre dağıtımı önümüzdeki günlerde başlayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin çiftçilere yönelik yüzde 50 hibeli katı organomineral taban gübresi desteğinde başvurular sona erdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin üretimini ve gelir düzeyini arttırmak için mazot, tohum, gübre, sera, meyve fidesi desteği hizmetlerine devam ediyor. Bu çerçevede "2023 Sonbahar Yem Bitkisi Tohumu Desteğinden faydalanan çiftçilere, yüzde 50 hibeli katı organomineral taban gübresi desteği sağlanacak. Muhtarlık İşleri Dairesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülen proje de başvurular sona erdi. Gübre dağıtımı, belirlenen program dahilinde önümüzdeki günlerde başlayacak. Konuyla ilgili üreticilere mesajla bilgilendirme yapılacak. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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