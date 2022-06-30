Kırşehir'de 'Lavanta Şöleni' Düzenlenecek

Kırşehir Belediyesi, 3 Temmuz 2022 tarihinde 2. Lavanta Şöleni'ni düzenleyecek.

Kırşehir Belediyesi tarafından iki yıl önce 18 bin metrekarelik alana dikimi yapılan lavantaların 3 Temmuz 2022 Pazar günü saat 12: 00'de üçüncü hasadı yapılacak. Kuraklığın giderek artmasıyla birlikte lavanta ekiminin önemli bir alternatif tarım aracı haline geldiğini belirten Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, yapmış oldukları çalışmalarla lavantanın da Kırşehir çiftçisi için önemli bir alternatif olduğuna dikkat çekti.

2020 yılında ilk hasadın, 2021 yılında da ikinci hasadın yapıldığını hatırlatan Ekicioğlu, yapılan hasatla birlikte çiçeklerin kurutulduğunu ve Kırşehir halkına tanıtım amaçlı dağıtıldığını belirtti. Kırşehirli üreticilerin dikkatini lavantaya çekmek istediklerini söyleyen Ekicioğlu, ilerleyen süreçlerde bu alanda ülke ihtiyacına da katkı sunmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

2. Lavanta Şöleni alanında lavanta yağı, lavanta kesesi, lavanta fidesi stantları kurulacak. Alanda ayrıca Kadın Girişimi Kooperatifi Standı da bulunacak. Saat 17.00'a kadar sürecek olan etkinlikte, çocuklar için palyaço gösterileri, balon dağıtımı, halkımızın da katılımıyla lavanta kesimi yapılacak ve panoramik fotoğraf çekim köşeleri oluşturulacak. Ekicioğlu, tüm Kırşehirlileri Lavanta Bahçesi'nde yapılacak olan Lavanta Şöleni'ne davet etti.

ANKA / Yerel