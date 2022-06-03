Kırıkkale'de Yakıt Yüklü Tankerde Yangın Çıktı - Haberler

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Kırıkkale'de Yakıt Yüklü Tankerde Yangın Çıktı

ANKA - Yerel
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Kırıkkale'de seyir halindeki akaryakıt yüklü tankerde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

AHMET ÜNAL

Kırıkkale'de seyir halindeki akaryakıt yüklü tankerde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Kırıkkale'de Murat C. idaresindeki 06 FC 0495 plakalı akaryakıt yüklü tanker, Kırıkkale-Ankara karayolunun 25. Kilometresi, Irmak Köyü mevkiinde seyir halindeyken fren balatalarından koku ve duman çıkmaya başladı.

Sürücü aracını yol kenarındaki park alanına alarak itfaiye kiplerine haber verdi. Yahşihan Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Dolu tankerin patlama riskine karşı polis ekipleri de karayolunda tedbir alarak bir süreliğine trafiği durdurarak araç geçişine izin vermedi.

Herhangi bir yaralanmanın olmadığı yangında, maddi hasar meydan geldi.

ANKA / Yerel

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