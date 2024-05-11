Kilis'te 4 bin 139 araç denetlendi

KİLİS - Kilis'te bir hafta içerisinde bin 470'i motosiklet olmak üzere 4 bin 139 araç denetlendi.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde trafik denetimlerine hız verdi. Kent genelindeki denetimlerde son 7 gün içerisinde bin 645'i motosiklet olmak üzere 3 bin 280 araç sorgusu yapıldı. Sorgusu yapılan ve evraklarında eksik olan araç ve motosiklet sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Yetkililer, motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerin artarak devam edeceğini ve yol güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alacaklarını belirtti.