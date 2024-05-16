KESK Samsun Kadın Meclisi İstanbul'da yaşanan cinsel saldırıya tepki gösterdi

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

(SAMSUN)- KESK Samsun Kadın Meclisi, İstanbul Sultanbeyli'de 13 yaşındaki kız çocuğuna yönelik cinsel saldırıyla ilgili "Buradan iktidara sesleniyoruz; çocuklarımızın, kadınlarımızın canice ölümlerinin devamlılığını sağlayan onları istismar edilmesini engelleyemeyen sizin cezasızlığınızdır. Bütün bu vahşetin sorumlusu sizlersiniz. Bu ataerkil zihniyet ve onu destekleyen politikalarınız ve bir türlü yürürlüğe sokmadığı etkin yasalar yüzünden geleceğimiz ve kadınlarımızın hayatları yok oluyor" açıklamasını yaptı.

KESK Samsun Kadın Meclisi, İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde 13 yaşındaki bir kız çocuğunun uğradığı cinsel saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Meclis adına açıklamayı yapan Ayşe Anar, şunları söyledi:

"Akıl, ahlak, yasa. Her şeyin iflas ettiği bir ülkede yaşıyoruz artık. Sultanbeyli'de 13 yaşındaki bir kız çocuğu defalarca cinsel saldırıya uğruyor ve çocuğun sesini kimse duymuyor. Aradan geçen yıllar sonra hakim karşısına çıkarılan sanıklar ise cezadan kurtulmak için avukatlarıyla birlikte onu tehdit ediyor ve tüm sorumluluğu anneye yükleyerek işin içinden sıyrılmaya çalışıyorlar. Bir mahallede 15 tecavüzcü, mağdur bir çocuk. Kusuru çocukta arayan bir avukat. Bu ülkede kötüler artık çok pervasız ve örgütlü. İyilik ise tek başına ve sessiz. Düşünce suçlularını dışlayıp değersizleştirmekte tereddüt etmeyen toplum ise nedense tecavüzcüye sesini yükseltemiyor.

"SESİMİZİ ÇIKARTMAZSAK İNSANLIĞIMIZI KAYBEDECEĞİZ"

Buradan iktidara sesleniyoruz; çocuklarımızın, kadınlarımızın canice ölümlerinin devamlılığını sağlayan onları istismar edilmesini engelleyemeyen sizin cezasızlığınızdır. Bütün bu vahşetin sorumlusu sizlersiniz. Bu ataerkil zihniyet ve onu destekleyen politikalarınız ve bir türlü yürürlüğe sokmadığı etkin yasalar yüzünden geleceğimiz ve kadınlarımızın hayatları yok oluyor. Hukukun üstünlüğünü bu sefer hep birlikte çocuğun çığlığı üzerinden konuşalım. Kadın ve çocukları koruyamadığınız yasalarınızı da. Hepimiz sesimizi çıkarmazsak eğer bu utancın altında tüm insanlığımızı kaybedeceğiz. Bizler her şeye rağmen geleceğimizi bu karanlık zihniyete gömenlerle mücadele etmeye devam edeceğiz. Çocuklarımıza, kadınlara adil bir yaşam hakkı sağlanana dek asla durmayacağız. Çocuklarımızın sesi olmaya devam edeceğiz."