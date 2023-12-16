Kazak hekimler ZBEÜ Rektörünü ziyaret etti

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesinde gözlemci olarak bulunan Kazak hekimler, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'i ziyaret etti. Rektör Özölçer, hekimlere teşekkür belgeleri takdim etti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesinde gözlemci olarak bulunan Kazak hekimler, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'i ziyaret etti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, Üniversite Hastanesinde 4-15 Aralık tarihlerinde gözlemci olarak bulunan Kazak hekimleri Rektörlük makamında ağırladı. Kazak hekimler hastanede deneyimledikleri sağlık uygulamalarından duydukları memnuniyet ve gösterilen misafirperverlik için Rektör Özölçer'e ve Hastane yönetimine teşekkür ettiler. Ziyaret ettikleri kliniklerdeki hekimlerin tecrübelerinden fazlasıyla istifade ettiklerini belirten Kazak hekimler, ülkelerinden ZBEÜ hastanesine hasta göndermek istediklerini dile getirdiler.

Ziyaretlerinden ve geçirdikleri sürede elde ettikleri tecrübelerden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Özölçer, gözlemci hekimlere ve bu süre zarfında misafirlere yardımcı olan ZBEÜ'de öğrenim gören Kazak öğrencilere katılım ve teşekkür belgeleri takdim etti. - ZONGULDAK