Vali Çiçek müjdeyi verdi: Kayseri'ye yapılacak Uzay, Havacılık ve Savunma İhtisas OSB onay aldı

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Aralık Ayı Meclis Toplantısı'nda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri'ye yapılacak olan Uzay, Havacılık ve Savunma İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandığı müjdesini verdi. Vali Çiçek, "Sanayi Odası Uzay, Havacılık ve Savunma İhtisas OSB'nin bakanlıktan onayını aldı" dedi.

KAYSO Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Aralık Ayı Meclis Toplantısı'na Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya ve üyeler katıldı. Toplantıda açılış konuşmasını yapan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "Geride bıraktığımız 2025 yılı, sadece ülkemizde değil tüm dünyada ezberlerin bozulduğu bir yıl oldu. Küresel ticaretin yavaşladığı, jeopolitik gerilimlerin enerji ve ham madde maliyetlerini tırmandırdığı bir süreçten geçtik. Ülkemizde ise enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan sıkı para politikası, sanayicimiz üzerinde ciddi bir finansal yük oluşturdu. Yüksek faiz oranları ve krediye erişimde yaşanan daralma, işletme sermayesi ihtiyacımızı artırırken manevra alanımızı kısıtladı. Ancak Kayseri sanayicisi, bu toprakların ahilik kültüründen aldığı güçle; 'durmak yok, yola devam' dedi. Üretimi durdurmadık, istihdamı koruduk, ihracat bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırmaya devam ettik. KAYSO olarak biz de bu zor dönemde 2025 yılı boyunca eğitimden dijital dönüşüme kadar her alanda yanınızda olmaya gayret ettik" dedi.

"Uzay, Havacılık ve Savunma İhtisas OSB için Bakanlık başvurumuzu resmi olarak tamamladık"

Büyüksimitci, Uzay, Havacılık ve Savunma İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yaptıkları başvurunun resmi olarak tamamladığını dile getirerek, "Kayseri'nin sanayi tarihine altın harflerle yazılacak bir müjdeyi burada, bu kürsüden tekrar vurgulamak istiyorum. Şehrimizi yüksek teknoloji üretiminde dünyanın sayılı merkezlerinden biri yapacak olan Uzay, Havacılık ve Savunma İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için Bakanlık başvurumuzu resmi olarak tamamladık. Bu proje, Kayseri'nin sadece mobilya veya çelik kapı ile değil, artık savunma sanayindeki yüksek teknolojisiyle de anılmasını sağlayacaktır. Bu stratejik adımın atılmasında, ilk günden itibaren vizyonuyla bizlere öncülük eden, bürokratik her engelde sanayicinin önünü bizzat açan Sayın Valimiz Gökmen Çiçek'e şahsım ve tüm meclisimiz adına özel olarak teşekkür ediyorum. Valim, bu şehrin sanayisine kattığınız bu değer, nesiller boyu hatırlanacaktır" ifadelerini kullandı.

"KAYSO güven merkezidir"

KAYSO'nun güvenin merkezi olduğunu söyleyen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Bizim her birimizin hayatında başarı önemlidir. Çalışmak önemlidir. Ancak güven her şeyin başında gelir. Kayseri Sanayi Odası, güven merkezidir. 3 buçuk yıldır Kayseri'deyim. Sanayi Odası beni ve devlet yetkililerini hiç yanıltmadı. Dedikleri hep doğru oldu. Dolayısıyla Kayseri Sanayi Odası Başkanımız bir şey diyorsa mutlaka doğrudur. Erciyes OSB'yi bu kadar süre içerisinde oluşturmak, tüzel kişiliğini hazır hale getirmek, bütün arsalarının satış yapılacak noktaya gelmesini 2 yılda başarmak imkansız bir şey. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile konuştuğumuzda '10 yıllık işi 2 yılda yaptınız' dediler. Sanayi Odası'nın bu konudaki ısrarı, çabası ve gayreti olmasaydı başarmamızın imkanı yoktu" diye konuştu.

"Vali Çiçek müjdeyi verdi"

Vali Gökmen Çiçek, Havacılık ve Savunma İhtisas OSB'nin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandığı müjdesini vererek, "Biraz önce Uzay, Havacılık ve Savunma İhtisas OSB ile ilgili Büyüksimitci başkanımız 'başvuruyu tamamladık' dedi. Aslında nezaket gösterdi. Asıl müjdenin büyüğünü kendisi verecekken, 'valimiz söylesin' dedi. Kayseri Sanayi Odası sadece başvuruyu tamamlamadı, Sanayi Odası Uzay, Havacılık ve Savunma İhtisas OSB'nin bakanlıktan onayını aldı. Onay yazısı bugün geldi. Bu konuyu konuşmaya yeni başlamıştık. 5 yılda gelemezdik bu noktaya. Takip ve ısrarla bu noktaya geldik. İşte Sanayi Odası bu yüzden benim için güvenin merkezi" şeklinde konuştu. - KAYSERİ