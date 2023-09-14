Kaymakam Fırat Kadiroğlu, ilk ziyaretlerini şehit ailelerine yaptı

Bartın'ın Ulus ilçesinde 3 gün evvel yeni görevine başlayan Kaymakam Fırat Kadiroğlu, ilk ziyaretleri şehit yakını ailelerine oldu.

Kaymakam Fırat Kadiroğlu, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üst Teğmen Mesut Güzelsoy, İlçe Emniyet Amiri Komiser Faruk Kazan ve SYDV Müdürü Uğur Ünal ile birlikte ilçe merkezinde ikamet eden Şehit Yakını Orhan Açıkgöz ve Şehit Yakını Serpil Taşkın'ı konutlarında ziyaret etti.

Ziyaret esnasında ailelerle yakından ilgilenen İlçe Kaymakamı Kadiroğlu şunları dile getirdi:

"Tüm şehit yakını, gazi ailelerimize ayrı ayrı hassasiyet gösteriyor ve memnuniyetleri için özen gösteriyoruz. Devletimizin kapılarının kendilerine her zaman açık olduğunu söylüyoruz." - BARTIN