Kargı'da İşçi ve okul servisleri denetlendi - Haberler

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Kargı'da İşçi ve okul servisleri denetlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kargı'da İşçi ve okul servisleri denetlendi

Çorum'un Kargı ilçesinde, işçi ve okul servisleri denetimden geçti.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Çorum'un Kargı ilçesinde, işçi ve okul servisleri denetimden geçti.

İçişleri Bakanlığı'nın Türkiye genelinde işçi servisleri ve okul servisleri denetlenmesi talimatı kapsamında Kargı İlçe Emniyet Amirliği Trafik ekipleri ilçedeki okul ve işçi servislerini denetimden geçirdi.

Trafik ekipleri durdukları servis araçlarının evraklarını kontrol ederek, kurallara uyup uymadıklarını denetledi. Denetimlerde Kargı Şoförler Odası Başkanı Orhan Camcı ve belediye zabıta ekipleri de yer aldı. - ÇORUM

Kargı'da İşçi ve okul servisleri denetlendi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık, Çorum, Kargı, işçi, Yerel, Haberler

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