Kardan kapanan köyde rahatsızlanan çocuk hastaneye ulaştırıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan 2.5 yaşındaki çocuk, İl Özel İdaresi ekipleri yardımıyla 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Yüksekova ilçesine yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunan Onbaşılar Köyü Çobanpınar Mezrası'nda baygınlık geçiren 2,5 yaşındaki çocuğun yakınları, kardan kapanan köy yolunun açılması için Yüksekova İlçe Özel İdaresi Şantiye Şefliğinden yardım istedi. Bölgeye yönlendirilen ekipler, köy yolunun bir an önce ulaşıma açılması için çalışma yürüttü.

Ekiplerin özverili çalışması sonucunda yolu yeniden ulaşıma açılan köyde mahsur kalan çocuğa, ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından köyde yapıldı. Daha sonra ambulansa alınan çocuk, ekiplerin nezaretinde 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri tarafından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne ulaştırılarak tedavi altına alındı. - HAKKARİ