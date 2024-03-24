Karadenizbirlik Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Hatunoğlu Hayatını Kaybetti

Samsun'da genel merkezi bulunan S.S. Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği(KARADENİZBİRLİK) Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Hatunoğlu, hayatını kaybetti.

Birlik'te çok uzun yıllar Kırşehir Kooperatifi temsilcisi olarak yönetim kurulunda yer alan Bekir Hatunoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini kapadı. 85 yaşında vefat eden Bekir Hatunoğlu, memleketi Kırşehir'de pazartesi günü Merkez Cami'nde kılınan öğle namazı sonrası aile kabristanlığında toprağa verilecek.

KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, Bekir Hatunoğlu'nun vefatı nedeniyle yayımladığı taziye mesajında, "Birliğimize önemli hizmetlerde bulunmuş, mesai arkadaşımız, değerli büyüğümüz Bekir Hatunoğlu'nu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mekanı cennet olsun. Tüm KARADENİZBİRLİK camiasına ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi. - SAMSUN