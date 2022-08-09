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Karabük yerel: Safranbolu Kıtır'ında Bir Yılda 2 Tonun Üzerinde Üretim

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Karabük yerel: Safranbolu Kıtır'ında Bir Yılda 2 Tonun Üzerinde Üretim

Karabük haber: Safranbolu Belediyesi, bir yıl içinde 2 bin 100 kilogramın üzerinde 'Safranbolu Kıtır'ı üretimi yaptı.

Safranbolu Belediyesi, bir yıl içinde 2 bin 100 kilogramın üzerinde ' Safranbolu Kıtır'ı üretimi yaptı.

'Tüketen Değil Üreten Belediye' anlayışı ile çalışmalarına devam eden Safranbolu Belediyesi üretmeye devam ediyor. Patentinin alınması ile üretimine hız verilen Safranbolu Kıtırı, uzun süre saklanabilmesi ve doğal lezzeti ile yerli ve yabancı misafirlerin de ilgisini çekiyor. Belediye tesislerinde, kendi personeli tarafından tamamen doğal ürünlerden üretiminin yapıldığını kaydeden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yola ilk çıktıklarında günümüz şartlarında insanların fazlası ile doğal olmayan ürünlere yöneldiğini ve buna Safranbolu olarak alternatif bir ürün ortaya çıkarmaları gerektiğini düşündüklerini söyledi.

TAZELİĞİNİ UZUN SÜRE KORUYOR

Doyurucu olduğu kadar atıştırmalık olarak da tüketilebildiğini belirten Köse, "Kıtır; uzun süre tazeliğini koruyabilen bir ürün. Bu nedenle de vatandaşların tercihi haline geldi" dedi. Köse, "Kuruluşundan bugüne kadar çeşitli il ve ilçe belediye ile özel kuruluşlar tarafından sipariş verildiğini ve toplamda 2 bin 100 kilogram üzerinde üretim yaptık. Vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine üretime devam ediyoruz. Bu eşsiz ürünü denemek isteyen vatandaşlarımız Hıdırlık Seyir Tepesi, Meydan Halk Masası, Leyla Dizdar Kültür Merkezi, Tarihi Çarşı Belediye Binası ve Sosyal Tesisten temin edebilirler" diye konuştu.

ANKA / Yerel

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