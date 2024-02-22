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Karabük'te bedensel engelli adam 8 aydır evine hapsoldu

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Karabük'te yaşayan bedensel engelli Ömer Tümen, evine yapılan asansörün 8 aydır bozuk olması nedeniyle dışarı çıkamıyor. Babası ise bu durumdan dolayı üzüntü duyuyor.

Karabük'te bedensel ve konuşma engelli Ömer Tümen, ikinci katta bulunan evine yapılan asansörün 8 aydır bozuk olması nedeniyle eve hapsoldu.

Karabük Köyü Mahallesi'nde oturan Nurettin Tümen, küçük yaşlardayken geçirdiği havale sonrası yürüme ve konuşma engeli bulunan oğlu Ömer (40) için 20 yıl önce evine asansör kurdurdu. Tümen'in yıllardır rahat bir şekilde dışarıya çıkmasına yardımcı olan asansör 8 ay önce arızalandı. Maddi imkansızlıktan arızanın giderilmemesi nedeniyle Ömer Tümen, 8 aydır eve hapsoldu.

"Baba nereye gidiyorsun?' dediğinde üzülüyorum"

Baba Nurettin Tümen, 2002 yılında yapılan asansör yardımıyla oğlunu rahatça dışarıya çıkartabildiğini belirterek, "Çarşılarda gezip geliyorduk. 8 ay önce asansör bozuldu. Bozulduğundan dolayı Ömer'i aşağı yukarı çıkaramıyorum. Balkona bağlı kaldı. Ben de üzülüyorum. Ben dışarıya çıktığımda ' Baba nereye gidiyorsun?' dediğinde üzülüyorum" dedi.

Asansörü yaptırmaya gücü yetmediğini ifade eden Tümen, "Gücüm yetmediğinden dolayı böyle kalıyor. Allah rızası için yardım bekliyoruz. Asansör bozulunca Karabük'te gereken yerlere, birimlere, herkese söyledim ama bize kimse el uzatıp yardım etmedi" diye konuştu.

Tümen, malzemeleri Sakarya'dan bir firmanın gönderdiğini, o malzemeleri taktırmaya da gücü olmadığını aktararak, "Kimse gelip takmıyor. Baba olarak ben de üzülüyorum. Çocuğum merdivenlerden nasıl inip çıkıyor diye" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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