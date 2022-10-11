Kan bağışına yoğun ilgi Yerel Haberler Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde her hafta düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde her hafta düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Afyonkarahisar Türk Kızılay Şubesi tarafından Atatürk Parkı önünde kan bağışı kampanyası düzenlendi. Yapılan kan bağışı kampanyasına vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar ilk olarak araç içerisinde kurulan sistemle kan bağışı yapabilmeleri için testten geçti. Uygun görülen kişiler gönüllü kan bağışında bulunarak destek verdi. Kızılay ekipleri tarafından gönüllü kan bağışında bulunan vatandaşlara ikramında bulunuldu. Yapılan kan bağışı kampanyasında 35 kişi kan bağışında bulundu. - AFYONKARAHİSAR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Karahisar Kızılay Yerel Haberler

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