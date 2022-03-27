Kalp krizi geçiren Kayserili astsubay hayatını kaybetti - Haberler

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Kalp krizi geçiren Kayserili astsubay hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kalp krizi geçiren Kayserili astsubay hayatını kaybetti

Çorum'da görev yapan jandarma astsubay Mehmet Emre Koçer, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

ÇORUM (İHA) - Çorum'da görev yapan jandarma astsubay Mehmet Emre Koçer, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kayserili astsubay Mehmet Emre Koçer, görevini yaptığı Çorum'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Koçer'in aci haberi, memleketi Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan ailesine yetkililerce verildi.

Koçer'in cenazesi memleketi Develi'de toprağa verileceği öğrenildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Emre, Kalp Krizi, Astsubay, Çorum, Yerel, Haberler

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