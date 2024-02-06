Kahramanmaraş Depreminde Enkaz Altında Kızını Kaybeden Baba: Ateşimiz Hiç Sönmedi

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremde enkaz altında kalan kızı Irmak Leyla Hançer'in elini tutarken çekilen fotoğraflarıyla hafızalara kazınan Mesut Hançer, "Ateşimiz hiç sönmedi. İkinci adresimiz mezarlık oldu" dedi.

Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla meydana gelen 2 depremin sebep olduğu büyük yıkımda, enkaz altında hayatını kaybeden kızının elini tutan Mesut Hançer'in fotoğraf karesi akıllardan hiç çıkmadı. Hançer ailesinin de acısı halen dinmedi. Depremin yıldönümünde konuşan Mesut Hançer, "Bu acı tarif edilemez ama evlat acısı daha kötüymüş, hepsini unutturdu. Evlat hiç unutulmadı. 1 yıldır ateşimiz sönmedi. Acısını, özlemini daha kötü çekiyoruz" dedi. Hançer, büyük yıkımda sadece kızını değil, ağabeyini ve annesini de kaybetti. Hançer, "O fotoğraf karesi nasıl bir çaresizlikti. O şekilde görmek çok kötü bir acı. Kızın, evladın o şekilde orada beton yığınlarının atında tarif edilemiyor. Zaman geçiyor ama bizim acımız hiç geçmiyor. Mezarlığı hiç boş bırakmıyoruz, ikinci adresimiz burası oldu. Ankara'dan geldiğimizde direkt oraya gidiyoruz" diye konuştu.

Depremde, kızını ve yakınlarını kaybeden ve evinden barkından olan Hançer ve ailesine, Gülseven Medya Grup Başkanı Necat Gülseven ve eşi Ebru Yaşar sahip çıkmıştı. - KAHRAMANMARAŞ