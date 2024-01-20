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Kadirli'de Mazota Gelen Zam Vatandaşları Tepki Gösterdi

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde mazota gelen 1 lira 15 kuruşluk zamma vatandaşlar tepki gösterdi. Vatandaşlar, sürekli zam yapıldığını ve geçimlerinin zorlaştığını belirtti.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde mazota gelen 1 lira 15 kuruşluk zamma vatandaşlar tepki gösterdi. Mazot almak için akaryakıt istasyonuna gelen İlker Özsaydı, "Her şeye zam, mazota zam her gün zam. Bittik artık, araçları bırakacağız yapacak bir şey yok. Eski devre döneceğiz at araba devrine. Yeme zam yapıyorlar, mazota zam yapıyorlar. Usandık bıktık artık bırakacağız. Artık herkes başının çaresine baksın. Üretimi bitireceğiz" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde mazota gelen 1 lira 15 kuruş zamma vatandaşlar tepki gösterdi.

"ESKİ DEVRE DÖNECEĞİZ"

İlker Özsaydı, "Her şeye zam, mazota zam, her gün zam. Bittik artık araçları bırakacağız, yapacak bir şey yok. Eski devre döneceğiz at araba devrine. Hayvancıyım ben, tarımcı, çiftçi, hayvan işi yapıyorum. Yeme zam yapıyorlar, mazota zam yapıyorlar. Usandık bıktık artık bırakacağız. Artık herkes başının çaresine baksın. Üretimi bitireceğiz" dedi.

"KIYAMET KOPSA DA KURTULSAK"

Memur emeklisi İsmail Aşkın, "Kıyamet kopsa da kurtulsak başka da bir şey demiyorum. Her gün zam olur mu ya? Her gün zam olur mu paraya güç yetmez oldu. Ben emekliyim emekliye verdiği yüzde 50 de vermiyor. Çalışına veriyor bol bol para" dedi.

Tatlı satan Salih Bahçeci, "Geçinecek zaman kalmadı. Mazota zam. Tatlı satıyoruz tatlıdan para da kazanamıyoruz. Kazandığımız parayı tatlıya veriyoruz. Geçinemiyoruz. Her gün mazot alıyorum ben. Ancak yakıta gidiyor para. Zor geçindiriyorum kendimi. Böyle tatlı satıyorum arabayla tatlı satıyorum akşama kadar. Mazotta pahalı, para kazanamıyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel

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