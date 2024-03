Japon deprem uzmanı Moriwaki: 'Marmara'da her an deprem olabilir'

Çanakkale'de meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremi daha önceden tahmin ettiğini iddia eden Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Marmara Bölgesi için "Her an deprem olabilir. Artık hazır olunsun" şeklinde uyarıda bulundu.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen Merzifon 7. Kitap Fuarı'na katılan deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, " Çanakkale, İnegöl, Bursa, Bandırma, Balıkesir tarafında deprem olabilir diye söylüyordum. Çanakkale'de oldu. Her an deprem olabilir. Özellikle Marmara Bölgesi'nde. Artık hazır olunsun" dedi.

Halkla buluştuğu söyleşide binaların bulunduğu zeminin yapısına ve yaşam üçgeni yönteminin önemine değinen Yoshinori Moriwaki, su şişesi, toz maskesi, deprem çantası ile düdüğün depreme hazırlık olarak bulundurulmasını tavsiye etti.

Başkan Kargı: "4 ayda 21 bin adet deprem çantası dağıttık"

Fuarı düzenleyen Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı da Kuzey Anadolu fay hattının üzerinde bulunan ilçede 4 ayda 21 bin adet deprem çantası dağıttıklarını açıkladı. İlçeyi 10 yıldır yöneten Başkan Kargı, "Önümüzdeki dönemde depremi merkezi alan bir imar revizyon çalışması yapmayı planlıyoruz. Temel önceliğimiz zemin sıvılaşma riskinin ölçülmesini temel alan imar planı hazırlayacağız. Bu riski ölçmüş bir yerel yönetim kentin yapılaşmasında daha sağlıklı adımlar atacak" diye konuştu. - AMASYA