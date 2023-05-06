Jandarmanın sevimli kahramanları fuarda şovlarıyla ilgi çekti

Eskişehir'de jandarma asayiş köpeği 'Atak' ve 'Akan', İKAF'23 etkinliklerinde hünerlerini sergileyip öğrencilerin dikkatini çekerken, adeta fuarın gözdeleri oldu.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Asayiş köpeği Atak ve Akan, İKAF'23 etkinlikleri çerçevesinde Anadolu Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte hünerlerini sergiledi. İletişim Fakültesi bahçesinde eğitmeniyle birlikte koreografi sergileyen Atak, uyguladığı eğitim komutları, taktik becerileri ve tükenmeyen enerjisi ile başta öğrenciler olmak üzere izleyenlerin beğenisini topladı. Yaklaşık 3 yıldır Cezaevi Tabur Komutanlığı'nda personellere yardımcı olan Atak asayiş köpeği olarak yetiştirilirken, spor müsabakaları, cezaevi güvenliği, toplumsal olaylar ve rehine kurtarma gibi birçok görevde yer alıyor. Binlerce kişinin katıldığı İKAF'23'te öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Atak, adeta etkinliğin gözdesi oldu. Görev aldığı 3 yıl boyunca jandarma personelinin en büyük yardımcılarından olan Atak, yaptığı takla ve atlama şovlarıyla büyük beğeni topladı.

"Atak dehşet bir köpek"

İKAF'23 etkinliğini ziyaret ederek, stantları gezdiğini dile getiren Ayşe Demirel, jandarma köpeklerini görünce hemen onların yanına geldiğini söyledi. Köpeklerle oynayıp, fotoğraf çektirdiğini dile getiren Demirel, "Ben zaten hiç ayırt etmeden hayvanları çok seviyorum zaten. Çok beğendim. Her köpeği seviyorum ama 'Atak' dehşet bir köpek. Sahibine ve görevine çok bağlı olduğu, ayrıca çok iyi eğitilmiş olduğu görünüyor" dedi.

"Köpekler için dünden beri sürekli buraya gelip, gidiyoruz"

İKAF'23 fuarında çocuklarının, köpeklerle karşılaşınca çok mutlu olduğunu dile getiren Selda Esen, sevimli kahramanların çok dikkat çektiklerini söyledi. Çocuklarının sürekli fuara gelip köpekleri görmek istediklerinin altını çizen Esen, "Köpekler maşallah çok akıllılar. Sahibi ne derse yapıyor hatta selam verdi bize, çok güzel eğitmişler. Bizim de köpeklerimiz olduğu için çocuklarım da onları eğitiyor. Aynı cins siyah renkte ve yavruları da var. O yüzden köpekleri çok seviyorlar ve alışkınlar. Dünden beri köpek için sürekli buraya gelip, gidiyoruz. Şimdi eşim küçük çocuğumu da almaya gitti. O da özellikle köpekleri çok sevdiği için etkinliğe gelecek.

Ailesiyle birlikte sürekli Atak ile Akan'ı ziyarete geldiklerini söyleyen Cansu Esen, köpekleri çok sevdiğini belirtti ve şunları söyledi;

"Bence eğitimli, tatlı ve güzel bir köpek, çok sevdik. Bende de aynı cins köpeğin siyahından var. Bugün buradaki köpeklerle oyunlar oynadım, oynattım ve sevdim. Çok güzeldi. Dün de geldik, bugün de, burası çok güzel bir yer. İkisi de çok güzel köpekler ama 'Atak' daha güzel. O selam bile veriyor." - ESKİŞEHİR