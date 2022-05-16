Jandarma, engelli vatandaşlara bir günlük askerlik sevinci yaşattı - Haberler

ANKARA (İHA) - Ankara İl Jandarma Komutanlığı engelli vatandaşlara bir günlük askerlik sevinci yaşattığı "Temsili Askerlik Uygulaması"nı gerçekleştirdi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından, engelleri nedeniyle askerlik hizmeti yapamayan 17 vatandaşa yönelik "Temsili Askerlik Uygulaması" icra edildi. Yapılan etkinlikle engelli vatandaşlar bir günlük askerlik sevinci yaşamış oldu. Ankara İl Jandarma Komutanlığının internet sitesinden konu hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Engelliler Haftası çerçevesinde; 16 Mayıs 2022 tarihinde Ankara İl Jandarma Komutanlığında, engelleri nedeniyle askerlik hizmetini yapamayan 17 engelli vatandaşımıza yönelik 'Temsili Askerlik Uygulaması' icra edilmiştir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel