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Jandarma Atlı Birliği Gaziantep'te Görev Yaptı

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Jandarma Atlı Birliği, Gaziantep'in tarihi ve turistik noktalarında görev yaparak jandarmanın 185'inci kuruluş yıldönümünü kutladı. Atlı birlik, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla devriye gezerken çocuklar ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Jandarma Atlı Birliği, jandarmanın 185'inci kuruluş yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde Gaziantep'in tarihi ve turistik noktalarında görev yaptı.

Jandarma Atlı Birliği, 2-7 Mayıs tarihleri arasında vatandaşların sıklıkla kullandığı Galle Park, Yamaçtepe Tabiat Parkı ve Geleneksel Beyseki yaylası şenliklerinde önleyici hizmet devriyelerine destek olarak görevlendirildi. Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla devriye gezen atlı birlik, çocuklardan ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Atlı birliği gören çocuklar ve aileleri, atları severek fotoğraf çektirdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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