İzmit Belediyesi'nin Lavanta Parkının Açılışına Cemal Enginyurt da Katılacak
Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, İzmit Belediyesinin hizmete açacağı İzmit Lavanta Parkı ve içerisinde yer alan Gülümse Kafe Lavanta’nın bugün 18.30’da gerçekleştirilecek açılışına katılacak
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Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, İzmit Belediyesinin hizmete açacağı İzmit Lavanta Parkı ve içerisinde yer alan Gülümse Kafe Lavanta'nın bugün 18.30'da gerçekleştirilecek açılışına katılacak
Açılışa Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve CHP Parti Meclisi üyesi Gökhan Günaydın'ın ardından, Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un da katılım sağlayacağı açıklandı
ANKA / Yerel