İzmit Belediyesi ekibi, Çukurbağ Mahallesi'nde incelemelerde bulundu - Haberler

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İzmit Belediyesi ekibi, Çukurbağ Mahallesi'nde incelemelerde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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İzmit Belediyesi ekibi, Çukurbağ Mahallesi'nde incelemelerde bulundu

İzmit Belediyesi yönetim ekibi, Çukurbağ Mahallesi'nde incelemeler yaparak, yapılması planlanan çalışmalar ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

İzmit Belediyesi yönetim ekibi, Çukurbağ Mahallesi'nde incelemeler yaparak, yapılması planlanan çalışmalar ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, Muhtar Masası Komisyon Üyesi Turgay Oruç, Park ve Bahçeler Müdür Yardımcısı Serdar Başyiğit ve belediye personelleri, muhtar Yaşar Tüzer ile birlikte Çukurbağ Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Mahallelilerin ve muhtarın taleplerini dinleyen yönetim ekibi, yapılacak çalışmalar ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

İzmit Belediyesi yönetim ekibi, mahalledeki eksikleri ve talepleri not alarak vatandaşın isteklerinin zamanla yerine getirileceğini ifade etti. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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