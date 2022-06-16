İzmit Belediye Başkanı Hürriyet: 'Adımız Kadar Eminiz Ki Belediyeyi Yine Siyasi Rant İçin Zarara Zorlayacaklar'

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, meclis toplantısında gündeme gelen kiralık araç konusuna dair yaptığı basın toplantısında, "Adımız kadar eminiz araçlarda da tekrar kiralamaya mahkum ederek, belediyeyi de halkı da zarara uğratacaklar" dedi.

Başkan Hürriyet, hizmet araçlarının kiralama yerine satın alınmasına karşı Cumhur İttifakı grubunun sergilediği tavra düzenlediği basın toplantısıyla tepki gösterdi.

"ALGI YAPMAYIN, NE İSTEDİĞİNİZİ SÖYLEYİN"

Başkan Hürriyet, şöyle konuştu:

"Bizi bu belirsizlikte kiralamaya iterek algı yönetimlerini beslemek istiyorlar. Ezberledik artık biliyoruz. Onu ona verdiniz, bunu buna verdiniz diyecekler. Açık ihaleleri bile tartışma haline getiriyorlar. Açık ihaleyi bile tartışma haline getiren bir zihniyetle karşı karşıyayız. Adımız kadar eminiz araçlarda da tekrar kiralamaya mahkum ederek hem ekonomik anlamda zorlamak hem de artan fiyatlardan dolayı çıkan fiyat farklarını çıkaracaklar. Belediyeyi de halkı da zarara uğratacaklar.

Bugün 2 liraya yaptığınız işi fiyat farklarıyla yarın 4 liraya mal edeceksiniz. Yetmeyecek iş artışları yapılacak. Firma seçim dönemi ya batıp giderse ve bizi zorda bırakırsa. Bu risklerle karşı karşıya kalacağız. Sürekliliği olan hizmetlerimiz var. Böyle bir riski neden bize aldırırlar. Böyle bir riski almayalım diye biz satın almaya çalışıyoruz ama bizi kiralamaya mecbur kılmak ve sürekli algı yaratmak yanlış. Satın alma mı? Kiralama mı? Biz satın alma diyoruz. Siz ne istiyorsunuz?"