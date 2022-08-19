Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir yerel: Konak Belediyesine 'sokak ortasında çöp' tepkisi

İzmir yerel: Konak Belediyesine 'sokak ortasında çöp' tepkisi

İzmir yerel haberi: AK Parti Konak İlçe Başkanı Said Başdaş, Konak Belediyesi'nin çöpleri mahallede boş alana döktüğünü belirterek, bu duruma tepki gösterdi.

AK Parti Konak İlçe Başkanı Said Başdaş, Konak Belediyesi'nin çöpleri mahallede boş alana döktüğünü belirterek, bu duruma tepki gösterdi.

AK Parti Konak İlçe Başkanı Said Başdaş, Hilal Mahallesinde CHP'li Konak Belediyesi'nin çöpleri boş alana döktüğünü söyledi. Yaz sıcağında sokağa dökülen çöplerin hastalığa davetiye çıkardığını savunan Başdaş, "Yapılan bir araştırmada en başarılı 4. belediye başkanı olarak gösterilen Abdül Batur, bu unvanı Hilal Mahallesini çöp depolama alanına çevirerek almış olmalı" diyerek serzenişte bulundu.

İlçedeki bu durumun vatandaşların tepkisine neden olduğunu vurgulayan Başdaş, Konak Belediyesi'nin, çöpleri mahallenin ortasına dökmesine bir anlam veremediğini dile getirdi.

Başdaş, tepkiler üzerine belediyenin çöpleri kaldırmak zorunda kaldığını sözlerine ekledi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Konak Belediyesi AK Parti Hisarcık Konak Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title