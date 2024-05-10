PASSOLİG ÇÖKTÜ MÜ? Passolig neden girilmiyor, çöktü mü? #9917

Bugün, 10 Mayıs 2024 Cuma günü, Passolig internet sitesine erişimde sorunlar yaşanıyor. Kullanıcılar siteye girmeye çalıştıklarında hata mesajlarıyla karşılaşıyorlar. PASSOLİG ÇÖKTÜ MÜ? Passolig neden girilmiyor, çöktü mü? İşte ayrıntılar...

PASSOLİG ÇÖKTÜ MÜ?

Galatasaray'ın sezonluk kombine biletleri satışa sunuldu. Kulüp, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, kombine biletlerin 10 Mayıs 2024 Cuma günü saat 14.00'te sadece Passo.com.tr ve Passo mobil uygulamasından satışa sunulacağını duyurdu. Bu adresten kombinelerin alınabileceği belirtildi.

Passolig internet sitesinde yaşanan yoğunluk, uygulamanın çökmesine neden oldu. Kullanıcılar giriş yaparken sorunlarla karşılaştı ve bu durum çağrı merkezi ile sosyal medyada tepkilere neden oldu.

PASSOLİG NEDİR?

Passolig, Türkiye'de elektronik bilet sistemidir ve 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun gereğince Türkiye Futbol Federasyonu tarafından başlatılmıştır. Bu sistem, 2013-2014 Süper Lig'in 30. haftası ve 1. Lig'in 36. haftasına denk gelen 19 Nisan 2014 tarihinde faaliyete geçmiştir.