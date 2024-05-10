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İbrahim Oktugan hangi okulun müdürü? İbrahim Oktugan hangi okulda, nerede müdürlük yaptı?

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İbrahim Oktugan, okul müdürü olarak görev yaparken hayatını kaybetti. Oktugan'ın kim olduğu ve ölüm nedeni hakkında bilgi arayanlar, olayın detaylarını merak ediyor. Peki, İbrahim Oktugan hangi okulun müdürü? İbrahim Oktugan hangi okulda, nerede müdürlük yaptı?

İbrahim Oktugan hangi okulun müdürü? Sorusu merak ediliyor ve birçok kişi tarafından araştırılıyor. Eyüpsultan'da okul müdürünü silahla vurarak öldüren öğrencinin olayı gerçekleştirmek için liseye silahla geliş ve gidişi güvenlik kamerasına yansıdı. Peki, İbrahim Oktugan hangi okulun müdürü? İbrahim Oktugan hangi okulda, nerede müdürlük yaptı?

İBRAHİM OKTUGAN HANGİ OKULUN MÜDÜRÜ?

Alibeyköy Mahallesi Beste Sokak'taki özel lisede yabancı uyruklu bir öğrenci, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu 74 yaşındaki okul müdürü İbrahim Oktugan'a silahla ateş etti. Odasında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Oktugan, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Y.K. ifadesinde, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk döneminin ortalarında başka bir okuldan söz konusu özel liseye geldiğini, burada çeşitli nedenlerle hakkında disiplin cezaları yazıldığını ancak kendisinin bunları imzalamak istemediğini, Aralık 2023'te sınıftayken disiplin cezalarından dolayı okula annesinin geldiğini öğrendiğini anlattı.

Maktul İbrahim Oktugan'ın odasına gittiğini, annesinin de burada olduğunu ve müdürle sözlü tartışma yaşandığını söyleyen zanlı, "Annemin üzerine yürümesi üzerine polisi aradık, daha sonra okulu terk ettik ve olaydan sonra bir daha okula dönmedim. Bizden aldıkları parayı da geri vermediler. Bu olaydan dolayı yaşananları kendime yediremedim." ifadesini kullandı.

Emir Ceran
Emir Ceran
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