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Real Madrid- Borussia Dortmund maçı ne zaman? #9917 Şampiyonlar ligi finali nerede oynanacak?

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Real Madrid ve Borussia Dortmund arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi final maçının tarihi ve yeri merak ediliyor. Futbolseverler, bu önemli maçın detaylarını bekliyor.

Şampiyonlar Ligi'nde 14 kupa ile turnuva tarihinin en başarılı takımı olan Real Madrid, finalde bir diğer Alman temsilcisi Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek. Real Madrid ile Borussia Dortmund arasındaki maçın tarihi ve yeri açıklandı. Real Madrid- Borussia Dortmund maçı ne zaman? Şampiyonlar ligi finali nerede oynanacak? Detaylar haberimizde...

REAL MADRID- BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN?

Final maçı, 1 Haziran Cumartesi günü oynanacak.

Real Madrid- Borussia Dortmund maçı ne zaman? #9917 Şampiyonlar ligi finali nerede oynanacak?

REAL MADRID- BORUSSIA DORTMUND MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Real Madrid- Borussia Dortmund şampiyonlar ligi maçı İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.

Real Madrid- Borussia Dortmund maçı ne zaman? #9917 Şampiyonlar ligi finali nerede oynanacak?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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