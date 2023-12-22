İzmir Sosyal Girişimcilik Programı'nda Arama Toplantısı Yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Yaşar Üniversitesi'nin işbirliğiyle hayata geçirilen "İzmir Sosyal Girişimcilik Programı" kapsamında arama toplantısı yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Yaşar Üniversitesi'nin imzaladığı " İzmir'in Sosyal Girişimcilik Ekosisteminin Güçlendirilmesi Alanında Düzenlenen İşbirliği Belgesi" kapsamındaki çalışmalar sürüyor. Hayata geçirilen "İzmir Sosyal Girişimcilik Programı" çerçevesinde İzmir Girişimcilik Merkezi'nde, İzmir Sosyal Girişimcilik Ağı Arama Toplantısı yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Ar-Ge İnovasyon Şube Müdürlüğü ve Yaşar Üniversitesi, Sosyal Girişimcilik ve Etki Ofisi ekiplerinin organizasyon ve yürütücülüğünde düzenlenen toplantıya çeşitli kurum, kuruluş ve organizasyonların temsilcileri katıldı.

İzmir'in sosyal girişimcilik ekosistemini tanımlamak, geliştirmek, sosyal girişimcileri desteklemek, yeni dinamik ağlar kurmak amacıyla başlatılan iş birliği çerçevesinde, alanda faaliyet gösteren kurumların, sosyal girişimcilerin, destekleyici paydaşların yer aldığı ekosistemin ve üstlendikleri rollerin haritalandırılması, mevcut durum ve ihtiyaç analizi çalışmalarının yapılması amaçlanıyor.

AKTİF KATILIMLARIN SAĞLANMASI HEDEFLENİYOR

Sosyal Girişimcilik Ağı Haritalama Çalışması toplantısı boyunca alanda faaliyet gösteren yerel yönetimler, kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve sosyal girişimciler ile bir araya gelinerek sosyal girişimcilik ekosisteminin mevcut durumu, ihtiyaçlar ve beklentiler üzerine verimli paylaşımlar gerçekleştirildi.

Ortaya koyulan görüşler doğrultusunda yapılacak haritalandırma çalışması ve sonrasında elde edilecek verilerle yatırımcıların, sosyal girişimciliği destekleyen organizasyonların ve akademik kurumların İzmir'deki sosyal girişimcilik ekosistemi konusunda bilgilendirilmesi ve alana aktif katılımların sağlanması hedefleniyor.