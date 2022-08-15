İzmir haberi... Çiğli'nin Emektar Kadınlarından Üniversite Öğrencilerine Burs Desteği

Çiğli Belediyesi ile Çiğli Flamingo Kadın Kooperatifi'nin iş birliği içerisinde yürüttüğü proje kapsamında kooperatif üyeleri, el emeğiyle ürettikleri ürünleri satarak üniversite öğrencilerine burs desteği sağlıyor.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü öncülüğünde kadınların sosyalleşmesine ve aile bütçesine katkı sağlamalarına destek olmak amacıyla kurulan Çiğli Flamingo Kadın Kooperatifi, gençlere yönelik önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.

Kooperatif üyeleri, Çiğli Belediyesi atölyelerinde el emeğiyle ürettikleri ürünleri semt pazarları ve Üretici Kadın Pazarları'nda satarak Celal Bayar Üniversitesi, 18 Mart Üniversitesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde eğitim gören Çiğlili üç öğrenciye burs desteği sağladı. Burs desteği uygulamasının yeni eğitim öğretim yılında da devam edeceği belirtildi.

BAŞKAN GÜMRÜKÇÜ: "EĞİTİME DESTEĞİMİZ SÜRECEK"

Böyle önemli bir projenin paydaşı olmaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Başkan Gümrükçü, "Flamingo Kadın Kooperatifi ile birlikte ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerinin eğitimine destek vermek amacıyla güzel bir proje başlattık. Çiğlimizin emektar kadınları el emeğiyle ürettikleri ürünleri satarak hem aile bütçelerine katkı sağlıyor hem de üniversite öğrencilerine burs desteğinde bulunuyor. İlk etapta üç öğrenciye burs sağladık. Çiğli Belediyesi olarak projenin büyüyerek devam etmesi adına atölyelerimizi çeşitlendirmeye, ücretsiz kurslar düzenlemeye ve Üretici Kadın Pazarlarına ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.