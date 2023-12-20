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İzmir Elhamra Sahnesi, İzmir Şehir Tiyatroları'na ev sahipliği yapmak üzere yeniden açıldı

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İzmir'de uzun yıllardır kentin kültür-sanat hayatına ev sahipliği yapan Elhamra Sahnesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'na (İzBBŞT) ev sahipliği yapmak üzere yeniden açıldı. Sahne, İzmir'de tiyatro sanatının önemli mekanlarından biri olacak.

Tarihi Elhamra Sahnesi, İzmir Şehir Tiyatroları'na ev sahipliği yapmak üzere yeniden açıldı. Sahne, İzmir'de tiyatro sanatının önemli mekanlarından biri olacak.

İzmir'de uzun yıllardır kentin kültür-sanat hayatına ev sahipliği yapan Elhamra Sahnesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'na (İzBBŞT) ev sahipliği yapmak üzere yeniden açıldı. "Bir Felaket Kutlaması-Tavşan Tavşanoğlu" isimli oyun, Tarihi Sahne'de seyirciyle buluştu. 14-15 Aralık tarihlerinde yapılan gösterimlerde, oyuncuların performansı ayakta alkışlanırken, izleyiciler Tarihi Sahne'nin Şehir Tiyatroları'na hizmet edecek olmasını memnuniyetle karşıladı. İzBBŞT Elhamra Sahnesi adını alan sahne, bu sezondan itibaren İzmir Şehir Tiyatroları'nın oyunlarına ev sahipliği yaparak tiyatroseverlere hizmet edecek. İzmir Şehir Tiyatroları, Elhamra Sahnesi'nin yanı sıra İsmet İnönü Sahnesi'nde de oyunlarını sahnelemeye devam edecek.

SON KEZ SAHNELENDİ

Elhamra Sahnesi'ndeki gösterimle İzBBŞT'nin ikinci oyunu olan "Bir Felaket Kutlaması Tavşan Tavşanoğlu" da İzmirli seyirciye veda etti. 15 Aralık'ta son kez tiyatroseverlerle buluşan oyun, üç sezon boyunca binlerce seyirci tarafından beğeniyle takip edildi. Coline Serreau'nun yazdığı, Yücel Erten'in yönettiği oyun, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları bünyesinde 38 kez sahneye taşındı ve bu gösterimleri 10 bin 800'den fazla izleyici takip etti. 18. Kıbrıs Tiyatro Festivali başta olmak üzere çeşitli turnelerde İzmir'i temsil eden oyun, Yeni Tiyatro Dergisi Uluslararası Emek ve Başarı Ödülleri'nde "Yılın Dramaturgu" ödülünü de İzBBŞT'ye getirmişti.

Kaynak: ANKA / Yerel

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