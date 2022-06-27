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İzmir'de Tarihi Eser Operasyonu

ANKA - Yerel
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İzmir'de Tarihi Eser Operasyonu

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait 14 parça tarihi eser ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait 14 parça tarihi eser ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, bir aracı Kemalpaşa'nın Cumhuriyet mahallesinde durdurdu. Araçta yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu belirtilen 14 parça tarihi eser ele geçirildi. Gözaltına alınan A.G. ve Y.K. işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Tarihi eserler, İzmir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

ANKA / Yerel

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