İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Nurlu: "İzmir'in Tüm Çöpü Menderes'e Gelecek Diye Bir Algı Var. Böyle Bir Durum Söz Konusu Değil"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Menderes'te kurmayı planladığı katı atık entegre tesisinin ÇED onayı için alınan ek süre 24 Ağustos'ta sona erecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu, " İzmir'in tüm çöpü Menderes'e gelecek diye bir algı var. Böyle bir durum söz konusu değil. Bir atık tesisinin yapılacağı yere ilişkin kriterler çok nettir. Mevzuatta tanımlanıyor. Bu tesisler olması gereken tesisler. Birer fabrika, birer üretim tesisi niteliğinde alanlar inşa ediyoruz. Aslında biz atığı işleyen fabrikalardan bahsediyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentin çöpünü enerjiye dönüştürdüğü çevreci katı atık tesisleri, ekonomik değer sağlıyor. Bergama, Ödemiş ve Harmandalı'da bulunan atık tesisleri atıkları ekonomiye kazandırıyor. Harmandalı Atık Depolama Sahası'nın ömrünü doldurması nedeniyle yeni bir tesis için uygun yer konusu ise uzun süredir devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu, İl Tarım Müdürlüğü'nün itirazına takılan Menderes Katı Atık Entegre Tesisi'nin, çağın gereklerine göre donatıldığını, bölge halkının endişe duymaması gerektiğini söyledi.

İzmir'de günlük 5 bin tona yakın atığın çıktığını, özellikle yaz aylarında bu rakamın 6 bin tona kadar ulaştığını anımsatan Şükran Nurlu, şunları kaydetti:

"Atık üretimi kaçınılmaz bir şey. Günlük hayatın bir parçası olarak atık mutlaka çıkıyor. Bir kişi bir günde 1 kilogram atık çıkarıyor. İzmir merkeze ve Yarımada'ya hitap eden Çiğli Harmandalı Düzenli Depolama Tesisine günlük 3 bin tona yakın atık geliyor. Bergama ve Ödemiş tesislerimizin toplam kapasitesi ise günlük 2 bin 200 ton. Atık yönetimi artık bambaşka bir noktaya gelmiş durumda. Eskiden bu yana atık konusunda oluşan bir algı var. Çöp tesisi deniyor. Aslında çöp tesisi geçmişte kalan bir kavram. Atık bizim için değerli bir malzeme ve atığın doğru şekilde yönetilmesi, ekonomik değer anlamına geliyor. Artık teknoloji çok gelişti. O nedenle çöp bir değer. İzmir Büyükşehir Belediyesi de kurduğu tesislerde bu değerin farkına varıp, atığın içindeki ekonomik değeri olan malzemeleri ayırıyor. Ürünler ekonomiye katkı koyacak hale getiriliyor. Dönüştürülüyor. İşlettiğimiz her 3 tesisimizde de enerji üretiyoruz. Ödemiş tesisinde 7.8 megawatt enerji üretilebilecek yapı var. Bergama tesisinde bu rakam 8 buçuk megawatt. Harmandalı'nda biraz daha farklı olmakla birlikte benzer şekilde enerji üretiyoruz. Çöpten sızan suyu doğru şekilde yönetip, içindeki gazı toplayıp, bu gazdan elektrik enerjisi üretiyoruz. Harmandalı'nda üretilen enerji ile 190 bin hanenin enerjisini karşılayacak elektrik üretiyoruz. Ödemiş'te 46 bin, Bergama'da ise 49 bin haneye yetecek elektrik üretiyoruz."

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Menderes'te kurmayı planladığı katı atık entegre tesisinin yer seçimi ve planlarının yapılması sürecinde İl Tarım Müdürlüğü'nün önce onay verdiğini, ardından tesisin kurulmasına karşı çıktığını anımsatan Nurlu, Mendereslilere şöyle seslendi:

"Rahat olun. Çünkü atığı artık çöp olarak değil bir malzeme, ekonomik bir değer olarak gören sistemleri kullanıyoruz. Çevreye zarar vermesini engelleyecek şekilde yapılması gerekenler belli. Bunlar yasal mevzuatlarla düzenleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi atığı yönetirken belirli bir plan dahilinde hareket ediyor. Bu plan da devletin kurumları ile yapılan ve onaylanan planlar."

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentteki atık yönetimini planlarken 5 bölgesel tesis öngördüğünü de vurgulayan Şükran Nurlu, şöyle devam etti:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile mutabık kalındıktan sonra, bu doğrultuda çalışmalara başladı. Bunlardan ikisi Bergama ve Ödemiş'teki tesisler. Diğeri de Menderes Gölova'da kurulması planlanan tesis. Menderes'teki tesis de aynı şekilde tamamen kapalı ortamda, atığın gelip de yararlı hale dönüştürüleceği mekanizmalarda, çağın koşullarına uygun ünitelerin bulunacağı bir tesis. Aslında biz atığı işleyen fabrikalardan bahsediyoruz. Yer seçimi kriterleri çok nettir. Mevzuatta tanımlandı. Her an her yere istediğimiz şekilde bir tesis yapmak mümkün değil. Bu özellikle atık tesisi ise. Yaklaşık 22 ayrı adım, 22 ayrı izin gerekiyor."

Menderes'te kurulması planlanan tesisin, çevreye zararının dokunmasının mümkün olmadığına dikkat çeken İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekter Yardımcısı Şükran Nurlu, örnek olarak da Bergama ve Ödemiş tesislerini gösterdi ve Menderes'te kurulması planlanan tesisinin bu iki tesisten daha modern olacağını vurguladı.

Menderes tesisi için hazırlanan bilimsel çalışmaların bulunduğunu anlatan Nurlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tarıma etkisinin olup olmayacağına dair akademik bir rapor var. Sosyal etkisine dair akademik rapor var. Tesisin bölgeye zararının olup olmadığını biz yeterince irdeledik. Mendereslilere şunu söyleyebilirim; İzmir'in tüm çöpü Menderes'e gelecek diye bir algı var. Böyle bir durum söz konusu değil. Yeni yerler belirliyoruz çünkü gün geçtikte atık miktarı artıyor. Çünkü nüfusumuz artıyor. İzmir'e gelenlerin sayısı artıyor. O nedenle yeni tesislere ihtiyaç var. Bunun için yeni tesisler, yeni yöntemler planlamak zorundayız. Bu tesisler olması gereken tesisler. Ama eski çöp tesisi zihniyetinde değil. Birer fabrika, birer üretim tesisi niteliğinde alanlar inşa ediyoruz."

Menderes Gölova'da kurulması planlanan katı atık tesisine yönelik İl Tarım Müdürlüğü'nce yapılan itiraz, İnceleme Değerlendirme Kurulu'nda (İDK) 24 Ağustos'a kadar karara bağlanacak.