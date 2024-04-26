İstanbul Yarı Maratonu Yolları Trafiğe Kapatıyor

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada 28 Nisan Pazar günü düzenlenecek 19. İstanbul Yarı Maratonu için bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada 28 Nisan Pazar günü düzenlenecek 19. İstanbul Yarı Maratonu için bazı yolların trafiğe kapatılacağı ve alternatif güzergahların oluşturulduğu belirtildi.

Saat 02.00'dan etkinlik sonuna kadar kapatılacak yollar

Sahil Kenndy Caddesi Güney Yol Samatya varyant ile Yenikapı etkinlik alanı arası

Sahil Kenndy Caddesi Kuzey Yol Namık Kemal Varyant dönüşleri

Saat 04.30'dan etkinlik sonuna kadar kapatılacak yollar

Ayvansaray Caddesi

Mürselpaşa Caddesi

Abdulezelpaşa Caddesi

Ragıpgümüşpala Caddesi

Galata Köprüsü

Reşadiye Caddesi

Ankara Caddesi (Hamidiye Caddesi Kavşağı ile Reşadiye Caddesi Kavşağı arası )

Ankara Caddesi Ebu Suud Caddesi Kavşaktan Sirkeci istikameti

Sahil Kennedy Caddesi (Samatya Varyant ile Sirkeci ışıklar arası )

Namık Kemal Caddesi Sahil Kenndy Caddesi'ne katılım

Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi Sahil Kennedy Caddesi katılım

Sahil Kenndy Caddesi Kuzey Yol Avrasya Tüneli Aksaray ayrımları ile Namık kemal varyant arası

Avrasya Tüneli acil çıkışları

Ulaşım araçlarıyla ilgili yapılan açıklamada,

Sirkeci arabalı vapur seferleri 06.00-13.30 arası durdurulacak.

Beyazıt ve Kabataş tramvay seferlerinin geliş-gidiş olarak 07.00-13.30 arası seferler durdurulacak.

Parkur üzerinde bulunan otobüs durakları için İETT Genel Müdürlüğü saat 07.00 itibariyle sefer düzenlemeyecek.

Alternatif Güzargahlar

Atatürk Bulvarı

Avrasya Tünel

Atatürk Köprüsü

Haliç Köprüsü

Vatan Caddesi

Millet Caddesi

Fevzipaşa Caddesi

D 100 Kuzey Güney Yol

Türkeli Caddesi

Aksaray Caddesi

Namık Kemal Caddesi (İDO'ya gidiş geliş yapan araçlar)

Orgeneral Nafız Gürman Caddesi

Kızılelma Caddesi

Onuncu Yıl Caddesi

Sahil Kennedy Caddesi Samatya Güney Yenikapı etkinlik alanı dönüşleri

Sahil Kuzey Kennedy Caddesi Samatya çıkışlarından gidişli gelişli havuzlu kavşağa kadar

Küçük Langa Aralığı Caddesi - İSTANBUL