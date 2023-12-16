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İstanbul'da Sağanak Yağış Nedeniyle İETT Otobüsü Su Bastı

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İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Küçükçekmece'de bir İETT otobüsünü su bastı. Otobüs içerisine dolan su nedeniyle yolcuların ulaşımlarının çileye döndüğü o anlar bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Küçükçekmece'de bir İETT otobüsünü su bastı. Otobüs içerisine dolan su nedeniyle yolcuların ulaşımlarının çileye döndüğü o anlar bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği tarafından yapılan şiddetli fırtına ve sağanak yağış uyarılarının ardından mega kent İstanbul'da fırtına ve rüzgar aralıklarla etkisini sürdürüyor. Küçükçekmece'de bir İETT otobüsünü su bastı. Yolcuların ayakta dahi durmakta zorlandığı ve yolculuğun çilede döndüğü o anlar yine otobüs içerisinde bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde otobüsün içerisinde su nedeniyle yolcuların dizlerini koltukların üzerine koyduğu, bazı yolcuların ise demirlere tutunarak yolculuk yapmak zorunda kaldığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Küçükçekmece İstanbul İETT Haberler

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