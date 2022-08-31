Isparta haberi... Gönen'de dolu yağışı
Yerel Haberler
Isparta habere göre Gönen'de dolu yağışıBALIKESİR Balıkesir'in Gönen ilçesi Asmalıdere Mahallesinde ceviz büyüklüğünde dolu yağışı meydana geldi.
Gönen'de dolu yağışı
BALIKESİR Balıkesir'in Gönen ilçesi Asmalıdere Mahallesinde ceviz büyüklüğünde dolu yağışı meydana geldi.
Gönen Asmalıdere kırsal mahallesinde meydana gelen ceviz büyüklüğünde dolu yağışı ve fırtına ile karışık yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlara ise o anları cep telefonu ile kaydetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökhan Dağlı - Yerel