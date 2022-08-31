Isparta haberi... Gönen'de dolu yağışı Yerel Haberler Isparta habere göre Gönen'de dolu yağışıBALIKESİR Balıkesir'in Gönen ilçesi Asmalıdere Mahallesinde ceviz büyüklüğünde dolu yağışı meydana geldi. Gönen'de dolu yağışı BALIKESİR Balıkesir'in Gönen ilçesi Asmalıdere Mahallesinde ceviz büyüklüğünde dolu yağışı meydana geldi. Gönen Asmalıdere kırsal mahallesinde meydana gelen ceviz büyüklüğünde dolu yağışı ve fırtına ile karışık yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlara ise o anları cep telefonu ile kaydetti. Yerel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökhan Dağlı Balıkesir Gönen Yerel Haberler

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