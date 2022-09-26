İşletme sahibi kavgayı ayırırken kalp krizinden öldü

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde işletme sahibi Cafer Sesver, müzikholde konsomatrislerin kavgasını ayırırken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

İlçede bulunan Cennet Müzikhol işletmesinde çalışan iki konsomatris kadın bilinmeyen bir nedenle kavgaya tutuştu. Kavgayı ayırmak isteyen işletme sahibi Cafer Sesver, olay anında kalp krizi geçirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Sesver, Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen işletme sahibi hayatını kaybetti. - ZONGULDAK