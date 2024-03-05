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Hendek Olaylarında Zarar Gören Mahalleye 5 Yıldızlı Genç Ofis

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, hendek olaylarında zarar gören Cumhuriyet ve Güngör mahallelerinin ortak noktasına 5 yıldızlı 'Genç Ofis' yapıldı. Genç Ofis, spor salonu, kütüphane, müzik bölümü, bilişim atölyesi ve sohbet bölümü gibi birçok hizmeti gençlere sunuyor.

Hakkari'nin Yüksekova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce, Hendek olaylarında zarar gören Cumhuriyet ve Güngör mahallelerinin ortak noktasına 5 yıldızlı "Genç Ofis" yapılarak gençlerin hizmetine sunuldu.

Yüksekova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bölgede yatırımlarını sürdürüyor. 2016 yılında hendek olaylarında yıkılan Cumhuriyet ve Güngör mahallelerinin ortak noktasına içinde spor salonu, kütüphane, müzik bölümü, bilişim atölyesi ve sohbet bölümü bulunan tam donanımlı 5 yıldızlı "Genç Ofis" yaptı. Devletin yatırımlarıyla yapılan Genç Ofis'te ilçenin Cumhuriyet, Güngör, Kaniheyder, Mezarlık ve Yeşildere mahallelerinde yaşayan vatandaşlar yararlanıyor.

"Yüksekova'nın her köşesine hizmet götürüyoruz"

Yüksekova Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sami Keskin, hendek döneminde bu mahallelerin çok zarar gördüğünü belirterek, "Devletimizin şefkat eliyle ve yatırımlarıyla her mahallemiz yeniden ayağa kaldırıldı. Bizde Yüksekova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü olarak ilçenin her tarafına ve özellikle gençlik anlamında hizmeti götürdük. Şu an büyük mutluluk yaşadığımı belirtmek isterim ki, tam donanımlı ve içinde her şeyi bulunduran Genç Ofisimizi hizmete sunduk. Burada kütüphane, spor salonu ve farklı bölümleriyle bilim atölyesi, müzik bölümü ve sohbet bölümü bulunuyor. Tek derdimiz, tek amacımız memleketimize daima hizmet etmektir" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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