Hayvanları Koruma Gününde anlamlı lansman

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi açılışı gerçekleştirilen 22 milyon liralık yatırımla Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi lansmanı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin ev sahipliği yaptığı programa Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, il müdürleri, oda başkanları, bürokratlar, STK temsilcileri ve davetliler katıldı. Bölgenin en donanımlı projesinin 22 milyon liralık yatırımla hayata geçirildiğini ifade eden Yüce, sokak hayvanlarının sahipsiz olmadığını, büyükşehir belediyesinin yanlarında olduğunu belirtti. Sokak hayvanlarına yönelik öncü çalışmalar ve uygulamalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Yüce, şehir genelinde kedi evleri ve 138 noktaya beslenme odakları yerleştirdiklerini söyledi.

"Projemizin toplam maliyeti 22 milyon liradır"

Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin detaylarından söz eden Yüce, "Projemizin içerisinde rehabilitasyon merkezi, 180 tekli kafes, 14 karantina tekli kafes, 10 çoklu açık kafes, 4 küçük yoğun bakım ünitesi, büyük yoğun bakım ünitesi, otomatik anestezi, ultrason, röntgen, biyokimya, hemogram, 2 idrar analiz, 3 koter ve EKG cihazı yer alıyor. 3 oksijen konsantratörü, otoklav, 2 starizatör, mikroskop, wod lambası, 9 krom kedi kafesi, 2 büyük boy krom köpek kafesi, 6 krom orta boy köpek kafesi bulunuyor. 500 sokak hayvanını ve 80 kediyi barındırma kapasitesine sahibiz. 900 metrekarelik kapalı alanda ise ameliyathanelerimiz, yoğun bakım ünitelerimiz, tecrit odası, eczane, muayene odaları, bakım odaları, fizik tedavi havuzu, temizlik ve sterilizasyon odası, idari odalar ve konferans salonu yer alıyor. Her yıl Sakarya'mızda 4 bin adet sokak hayvanı rehabilite ediliyor. Hasta, yaralı, kazalı hayvanlar tedavi ediliyor. Viral ve mikrobiyal hastalıklara, göz ile ilgili bazı ameliyatlara, ortopedi ameliyatlarına müdahale ediliyor. Bunların yanında yasaklı ırklar barındırılıyor. Çeşitli vesilelerle sokak hayvanları konusunda halkımıza eğitim hizmetleri veriliyor. Projemizin toplam maliyeti ise 22 milyon liradır. Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinin şehrimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"Nefes alan bütün varlıkların Allah'ın bize birer lütfu olduğunu çok iyi biliyoruz"

Lansman töreninde konuşan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "En hassas noktalarımızdan biri olan hayvan dostlarımızla ilgili böylesine bir merkezin açılışına şahitlik ediyoruz. Bu vesile ile başkanımız Ekrem Yüce başta olmak üzere projede emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Hepinizin bildiği üzere bizim medeniyetinizde bu konunun önemi oldukça açıktır. Öğretilerimizde nefes alan bütün varlıkların Allah'ın bize birer lütfu olduğunu çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla bizlerde bu konuda gerekli hassasiyeti göstererek atalarımıza örnek olmalıyız. Doğasını ve içindeki canlıları koruma noktasında ülkemizdeki en iddialı şehirlerden biriyiz. Bu eserde iddiamızın en büyük örneklerinden birisidir. İnşallah bu merkezler ilçelerimizde dahil sayıları artarak devam edecektir. Bu vesile ile ben bir kez daha böylesine bir merkezi ilmek ilmek işleyerek bugünlere getiren Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce'yi kutluyorum. Hayırlı olsun" diye konuştu. - SAKARYA