Hayırseverden noterden örnek davranış

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde noter olarak görev yapan Nermin Erol, Afrika'da su kuyusu açılması için Türkiye Diyanet Vakfına bağışta bulundu.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde noter olarak görev yapan Nermin Erol, Afrika'da su kuyusu açılması için Türkiye Diyanet Vakfına bağışta bulundu.

Daha önce kendisi adına da bir su kuyusu açtıran Çermik Noteri Nermin Erol, anne ve babası adına Afrika'da su kuyusu açılması amacıyla bağışta bulunmak üzere İlçe Müftülüğünü ziyaret etti. Müftülük makamında gerçekleşen ziyarette İlçe Müftüsü Burhan Kızılarslan, Nermin Erol'un, 321 bin liralık su kuyusu bağışını makbuz karşılığında teslim aldı.

Ziyaret sonunda İlçe Müftüsü Kızılarslan, hayırsever vatandaşa yapmış olduğu bağıştan dolayı teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu. - DİYARBAKIR