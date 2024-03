Kayseri'de Uçak Bakım Teknisyenliği Eğitimi Projesi Açıldı

Kayseri'de Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 'Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler İçin İşgücü Piyasası Destek Programı (NEET PRO)' çerçevesinde yürütülen 'Uçak Bakım Teknisyenliği Eğitimi' projesinin açılış toplantısı gerçekleştirildi.

Düzenlenen toplantıya Kayseri Vali Yardımcısı Şemseddin Erkaya, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin, İŞKUR Kayseri İl Müdürü Ayşe Ak, protokol üyeleri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Proje ile 18-29 yaş arası eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin (NEET) istihdamını ve işgücüne katılımlarını hedefleyen proje kapsamında katılımcılara uçak bakım teknisyenliği modüllerinin yönelik toplam 808 saat eğitim verilecek. Modül eğitimlerinin verilmesi için de Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ile Kapadokya Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) Uçak Bakım Teknisyenliği Eğitimi müfredatına uygun olarak verilecek eğitimler sonrasında 14 farklı branşta SHY-66 Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Modül Sınavları ve SHT-1L-HS Dil Yeterliliği Sınavlarının ücretleri de proje kapsamında karşılanacak. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve Erciyes Üniversitesi'nin eş faydalanıcı olduğu proje ile Kayseri ilinde toplam 101 gün sürecek olan eğitimler verilerek katılımcılara günlük olarak cep harçlığı desteği sağlanacak. Ayrıca eğitimler sonrasında İŞKUR'dan görevlendirilecek İş ve Meslek Danışmanları tarafından Bireysel Eylem Planları hazırlanarak, eğitim sonrasında katılımcılara 4 ay süresince iş arama desteği (finansal destek) verilecek. Bu sayede katılımcıların hızlı bir şekilde istihdamda yer alması sağlanacak.

Proje ile 54 öğrencinin çok değerli bir belgeye sahip olacağını söyleyen ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin, "Avrupa Birliği destekli bir proje olarak insan kaynaklarının geliştirilmesi operasyonel programı çerçevesinde uyguladığımız projenin açılış toplantısındayız. Kayseri için, Kayseri hizmet sektörü için, Kayseri sanayisi için çok değerli olduğunu düşündüğümüz havacılık sektörü ile alakalı uçak bakım teknisyenliği alanında önemli bir projeye adım attığımızı ifade etmek istiyorum. İnşallah önümüzdeki aylar içerisinde başlayacağımız eğitim programı ile beraber bu projeden 54 tane öğrencimiz çok değerli bir eğitim sertifikasına sahip olarak mezun olacaklar. Ben daha önceki görev yerimde yine havacılık sektörü ile alakalı benzer projeler içerisinde yer aldım. Bunlar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından sınırlı sayıda ve belirli kurumlar tarafından verilebilen eğitimler. Dolayısıyla inşallah bu eğitimlerden yararlanacak arkadaşlarımız eğitimi bitirdikleri anda havacılık sektöründe uçak bakım teknisyenliği alanında eleman ihtiyacı olan çok büyük havacılık şirketlerinde yetkili olarak istihdam edilebilme şansını edinecekler. Umut ediyorum ki gelecek sene bu zamanlar diyeceğiz ki bu projede eğitim alan şu arkadaşımız şu firmada görev yapıyor ve istihdam ediliyor. Bu başarıyı da paylaşıyor olacağız. Ben katılım sağlayan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

İŞKUR Kayseri İl Müdürü Ayşe Ak ise, "Bizler İŞKUR olarak iş arayan ve işvereni doğru eşleştirme ile buluşturan, işsizliğin önlenmesinde ve istihdamın arttırılmasında rol alan önemli bir kurumuz. Biz işverenlerin nitelikli eleman ihtiyacını karşılarken, bu işi iş ve meslek danışmanlarımız marifeti ile yürütüyoruz. İş gücü piyasasına şöyle bir baktığımızda istatistiklere göre bir değerlendirme yaparsak aslında bizim açık iş sayımız bizim kayıtlı olan işsizlerden daha fazla. Yani Kayseri'de üretim ve sanayi sektörünün ön planda olduğu ilimizde aslında kimse işsiz kalmaz ama şunu açık yüreklilikle söyleyebilirim ki gençlerde işsizlik oranı daha fazla. Bizler gençlerin elinden her zaman tutuyoruz. Meslek eğitim kurslarımıza yönlendiriyoruz. İşbaşı eğitim desteği programı teşviklerinden yararlandırıyoruz ama bu tek başına İŞKUR'un yapabileceği bir iş değil. Paydaşlardan da her zaman destek alıyoruz. Bu anlamda bu projeyi çok önemsiyorum, çok kıymetli buluyorum. Özellikle bu meslekteki yetişecek öğrenciler için onları iş gücü piyasasına hazırlamada meslek danışmanlığı hizmetimizde özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri ve iş arama becerilerinde yine destek vereceğiz. Savunma sanayinin bu kadar önemli olduğu atamızın da "İstikbal göklerdedir" lafını da ben her zaman kendime ilke edinmişimdir. O yüzden bu mesleği çok kıymetli buluyoruz. Emeği geçen herkese ORAN Kalkınma Ajansı başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Vali Yardımcısı Şemseddin Erkaya da, "Sizlere güveniyoruz, gençlere güveniyoruz. Bu projeyi yürütecek ve bunlara yeni proje halkaları ekleyecek sizlersiniz. Burada vesile ve vasıta olan genel sekreterimiz başta olmak üzere tüm katılımcılara katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Hayatta mutlu ve başarılı olmak istiyorsak görevi de tevdi edilen görevi de başarı ile yerine getireceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından Proje Sorumlusu Nurullah Topkaraoğlu tarafından katılımcılara proje ile ilgili sunum yapıldı. - KAYSERİ