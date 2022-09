Hatay yerel haberleri | Arsuz Belediyesi'nde Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Hatay'ın Arsuz Belediyesi bünyesinde çalışan işçilerin gelir düzeyini ve sosyal haklarını artırmak amacıyla Genel İş Sendikası'yla yapılan görüşmelerin ardından iki yıllık Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

Arsuz Belediyesi Belediye Başkanı Asaf Güven'in belediye bünyesinde çalışan işçilerin sosyal haklarını artırmak amacıyla Genel İş Sendikası'yla yapılan görüşmelerin ardından iki yıllık Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. Tarafların karşılıklı anlaşmaları sonucunda imzalanan sözleşmeyle çalışanlara 30 Temmuz 2022 ile 30 Temmuz 2024 tarihleri arasındaki ücretlere ve bütün sosyal kalemlere yüzde 45 zam ve yakacak, yemek yardımı, çocuk yardımı ve okul yardımı parası çalışanlara ödenecek.

Arsuz Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlenen törene Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven'in yanı sıra DİSK Genel İş Sendikası Hatay Şube Başkanı Yusuf Berkyürek, Şube Sekreteri Mehmet Emin Doğruel, Arsuz Belediyesi İşyeri Baştemsilcisi ve Sendika Yönetim Kurulu Üyesi Recai Alkaya, İşyeri Sendika Temsilcisi Yılmaz Keskin, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve işçiler katıldı.

"ESAS OLAN AİLE OLABİLMEKTİR"

Genel İş Sendikası Hatay Şube Başkanı Yusuf Berkyürek törende şöyle konuştu:

"Son derece dosthane ve barışçı bir sözleşme hazırladık. Belediyenin imkanları çok şeffaf bir şekilde önümüze kondu. Bizler, toplu iş sözleşmelerini sadece paranın konuşulduğu bir ortam olarak görmüyoruz. Burada esas olan bir aile olabilmek, iş barışını koruyabilmek, asgari noktalarda tarafların birbirini kabul ettiği, birbiriyle kucaklaşabildiği bir ortam yaratabilmektir. Bugün asgari ücretin 5 bin 500 lira olduğu bir ülkede Arsuz Belediyesi'nde en düşük işçi ücreti 7 bin lira ve üzeridir. İkramiyeler ve diğer sosyal kalemleri saymıyorum. 7 bin liradan başlayan ve niteliğine göre 9 bin liraya kadar giden bir ücret skalamız var. Bu süreçte Belediye Başkanımız Sayın Dr. Asaf Güven'e, görüşmelerimize katılan değerli Başkan Yardımcılarımıza, Müdürlerimize, İş Yeri Temsilcilerine, Yönetim Kurulu Üyelerimize ve en önemlisi siz değerli işçi kardeşlerime çok teşekkür ederim. Hepimize hayırlı, uğurlu olsun."

Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven yaptığı konuşmasında ise şöyle konuştu:

"ARSUZ BELEDİYEMİZİN HEM HALKA HİZMET NOKTASINDAKİ GİDERLERİ HEM DE PERSONEL MAAŞ VE GİDERLERİ TERAZİSİNDEKİ BU DENGEYİ KURMAK BİZİM GÖREVİMİZDİR"

"Şimdi arkadaşlarım biliyorsunuz ki ülkemiz ciddi bir ekonomik sıkıntı var ve öyle bir ekonomik sistem var ki, ne kadar dar gelirli isen o kadar daha çok etkileniyorsun. Değerli Başkanımız da dile getirdiği gibi Belediyemizde en düşük asgari ücret 7 binden başlıyor. Bunu bizler de yeterli görmüyoruz çünkü hepimiz bu ekonomik buhranla beraber yaşıyoruz. Fakat Arsuz Belediyemizin hem halka hizmet noktasındaki giderleri hem de personel maaş ve giderleri terazisindeki bu dengeyi kurmak bizim görevimizdir. Bu dengeyi kurarken, Sendika Temsilcilerimiz, Meclis Üyelerimiz, Başkan Yardımcılarımız ile beraber Toplu İş Sözleşmesi görüşmesi esnasında siz değerli emekçi kardeşlerimiz için ne iyisi ne olabilir diye çalıştık, elimizden gelenin fazlasını yaptık. Bu yüzden arkadaşlarımıza özellikle bu konuda huzurunuzda teşekkür ediyorum.

Her ne kadar şu ana kadar işin ekonomik yanını konuşsak ta en önemlisi hepimiz bu ailenin bir ferdiyiz. Ben her konuşmamda söylediğim gibi; Arsuz Belediyemizin her bir çalışanı, işini de, sorumluluğunu da, birbirini de sahiplenmelidir. Yani senin evin gibi, senin bahçen gibi, senin evladın gibi bu belediyenin sahibi olacaksınız. Bu belediyenin asıl sahipleri sizlersiniz. Belediyede ifa ettiğiniz görevi birileri denetliyor diye değil, aitlik hissiyatı ve en iyi şekilde yapabilirlik ölçüsünde yaptığınız zaman; bugün aldığınız her 1 kuruş ananızın ak sütü gibi helaldir. Bu duygu ve düşüncülerle ışığında yeni Toplu İş Sözleşmemizin hayırlı olmasını diliyor, saygılarımı, sevgilerimi sunarak; sizlere sağlıklı günler diliyorum."